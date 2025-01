Experti dôrazne varujú: Európu takmer s istotou zasiahne obrovská prírodná katastrofa! Čo nám hrozí?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cunami, ktoré pochádza z japonských slov „cu“ (prístav) a „nami“ (vlna), je známa svojou rýchlosťou, ktorá môže dosiahnuť až 800 kilometrov za hodinu. Pri pobreží sa ich sila a výška znásobujú, čo často spôsobuje vlny vysoké desiatky metrov, píše portál CNN Prima News.

Príčina cunami sa najčastejšie spája so silnými zemetraseniami. Odborníci predpokladajú, že do roku 2055 by jedno takéto zemetrasenie mohlo zasiahnuť Španielsko a spustiť vlny vysoké až šesť metrov. Tieto by mohli doraziť na pobrežie za necelých 21 minút. Podľa optimistických odhadov by obyvatelia mali približne 30 minút na evakuáciu, píše portál Euronews. Francúzsko tiež prijíma opatrenia, uvádza denník Le Figaro.

Hrozba pre pobrežné oblasti

Následky cunami môžu byť ničivé – poškodené prístavy, zničené pláže a záplavy v pobrežných mestách. „Ak zasiahne nízko položený prístav, môže byť cunami obzvlášť zradná,“ upozorňuje Hélène Hébertová, národná koordinátorka francúzskeho centra pre varovanie pred tsunami (CENALT).

Aj menšie vlny však predstavujú riziko, najmä pre ľudí. „Dokonca aj 50-centimetrová vlna môže byť nebezpečná pre plavcov,“ varuje Pascal Roudil, technický koordinátor CENALT.

Podľa štúdie IOC má oblasť Alboránskeho mora, nachádzajúca sa medzi Marokom a Španielskom, potenciál vyvolať zemetrasenie, ktoré by mohlo spôsobiť cunami. Napriek tomu Hébertová zdôrazňuje, že v Európe sa neočakávajú vlny porovnateľné s ázijskými katastrofami.

Historické tsunami v Európe

V Stredozemnom mori bolo od začiatku 20. storočia zaznamenaných asi sto tsunami, čo predstavuje len približne 10 % z celkového počtu vo svete. Napriek ich relatívne menšej intenzite však história ukazuje, že môžu byť ničivé. Napríklad zemetrasenie v roku 1755 spôsobilo cunami, ktorá zdevastovala portugalský Lisabon, španielsky Cádiz a zasiahlo aj pobrežie Maroka a Anglicka.

Podľa odhadov mala sila tohto zemetrasenia hodnotu 8,7 až 9 stupňov Richterovej stupnice. Pre porovnanie, ničivá cunami v Indickom oceáne v roku 2004, ktorá zasiahla turistické destinácie, bolo dôsledkom zemetrasenia o sile 9,15 stupňa.

Prípravy na budúce hrozby

Európska únia nezanedbáva riziko cunami a plánuje zaviesť nové senzory na včasné odhalenie vĺn. Jeden z moderných systémov bude inštalovaný pri pobreží Portugalska, uvádza správa IOC.

Prípravy na prípadné hrozby prebiehajú aj v Španielsku a Francúzsku. V meste Chipiona neďaleko Cádizu, ktoré bolo v 18. storočí zasiahnuté cunami, sa uskutočnila simulácia evakuácie. Predstavitelia UNESCO v decembri navštívili Francúzsko, aby posúdili aktuálne riziká. Súčasťou ich návštevy bolo aj mesto Cannes, ktoré patrí medzi potenciálne ohrozené lokality, píše Le Figaro.