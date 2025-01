Starmer chce urobiť z Británie lídra v oblasti umelej inteligencie

(Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

Podľa britského premiéra by AI mala byť v centre podpory ekonomického rastu. Ak sa naplno využije potenciál tejto novej technológie, produktivita sa zvýši o 1,5 percenta ročne. Podľa Stanfordskej univerzity je Spojené kráľovstvo v súčasnosti - na základe ukazovateľov, ako sú investície a patenty - tretím najväčším trhom pre AI na svete za USA a Čínou.

Ukrajinskí vojaci a vojačky absolvujú základný vojenský výcvik vo Veľkej Británii v rámci mnohonárodnej operácie INRERFLEX (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Tri veľké technologické spoločnosti – Vantage Data Centres, Nscale a Kyndryl – sa zaviazali investovať 14 miliárd libier (16,7 miliardy eur) do vybudovania infraštruktúry AI. Očakáva sa, že v Británii tak vznikne 13 250 pracovných miest.

Využitie AI tiež pomôže verejnému sektoru poskytovať služby a uľahčuje administratívnu prácu. Z toho by mohla profitovať Národná zdravotná služba (NHS), ako aj úrady a školy. Celkovo je naplánovaných približne 50 podporných opatrení. "Náš plán posunie Britániu na popredné miesto vo svete. To znamená viac pracovných miest a investícií v Spojenom kráľovstve, viac peňazí v peňaženkách ľudí," povie Starmer v príhovore.

Reakcia na útoky Muska

Zástupcovia opozície aj Starmerovej Labouristickej strany vnímajú iniciatívu premiéra ako reakciu na útoky amerického miliardára Elona Muska, ktorý ho na svojej sociálnej sieti X kritizoval za jeho údajnú neschopnosť vysporiadať sa v čase, keď bol prokurátorom, s prevažne pakistanskými gangmi, ktoré systematicky znásilňovali deti.