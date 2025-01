V Česku platia nové pravidlá pre páry rovnakého pohlavia: Požehnanie dostanú aj od cirkvi!

(Zdroj: topky/Tomáš Hambálek)

PRAHA - Od januára platia v Českej republike nové pravidlá pre uzavretie registrovaného partnerstva. Novela Občianskeho zákonníka mala pôvodne partnerov zrovnoprávniť s manželmi a hovorila o „manželstve“ pre všetkých, nakoniec ale parlament predlohu upravil a dvojica partnerov rovnakého pohlavia môže vstúpiť do partnerstva, nie do manželstva.

Novela Občianskeho zákonníka ČR tak zmazala prívlastok „registrovaný“ a ide už len o partnerstvo. Partneri majú nárok na vdovský, či vdovecký dôchodok a spoločné imanie, no do zákona ale pridali aj obmedzenia, najmä pri osvojovaní detí. Podľa iniciatívy Sme fér tieto zmeny od januára zlepšia situáciu partnerských dvojíc a dúhových rodín s deťmi, no rovnoprávnosť a plné uznanie v spoločnosti im zmena nezabezpečí.

Manželstvo pre všetkých

Cieľom iniciatívy je naďalej sa usilovať o „manželstvo pre všetkých“. Najviac registrovaných partnerstiev je v Českej republike uzavretých v Prahe, nasleduje Stredočeský a Juhomoravský kraj. Po zavedení registrovaného partnerstva v roku 2006 si Prahu na uzavretie manželstva vybralo až 81 dvojíc. Rekordný bol rok 2022, keď vzniklo 114 zväzkov v Prahe, v Stredočeskom kraji 37, v Juhomoravskom 38 a v Ústeckom 35. Štatistika celkového počtu registrovaných partnerstiev sa v Česku zatiaľ nespracováva a údaje sú zisťované iba na základe dopytu na matrikách. K zmene a centrálnej štatistike by malo dôjsť s plánovým vytvorením centrálneho matričného informačného systému v januári 2027, uviedol hovorca ministerstva vnútra Ondrej Krátoška.

Požehnanie aj od duchovných starokatolíckej cirkvi

S novelou Občianskeho zákonníka sú pripravení poskytnúť požehnanie párom rovnakého pohlavia aj duchovní starokatolíckej cirkvi v Českej republike. Cirkev už vydala aj príručku Obrady požehnania partnerstva, no podľa vedúceho liturgickej komisie starokatolíckej cirkvi Petra Vinša zatiaľ nie je jasné, či sú pripravené na tento krok aj matriky. Ide najmä o prípady, keď sa páry rovnakého pohlavia rozhodnú uzavrieť partnerstvo spolu s náboženským úkonom.

"Dokladom o uzavretom partnerstve bude sobášny list, ktorého nový vzor pre partnerstvo rovnako zakotvila spomínaná novela. Možno v nej nájsť tiež nový vzor osvedčenia na uzavretie sobáša pre partnerstvo, ktoré bude potrebné predložiť v prípade uzavretia partnerstva cirkevnou formou, " uviedla vedúca odboru komunikácie ministerstva vnútra Hana Malá. Uzavretie partnerstva cirkevnou formou je možné iba u tých cirkví, ktorých predpisy to dovoľujú, doplnila.

Starokatolícka cirkev je v Českej republike zatiaľ jediná. Rada Starokatolíckej cirkvi v ČR sa pre požehnanie párom z komunity LBGT+ rozhodla už v roku 2022, a chápe ich ako pestrosť božieho stvorenia. "Spoznali sme, že vzťahové usporiadania dospelých a zrelých ľudí, ktoré sú založené na láske, starostlivosti a vernosti, nemôžeme považovať za neregulárne, neriadne, ale že popri manželstve, slobodnom stave alebo zasvätenom celibáte sú len ďalšou varietou farebnosti ľudského života," napísal biskup starokatolíckej cirkvi Pavol Benedikt Stránsky v príručke. K starokatolíckej cirkvi sa podľa sčítania hlási asi 741.000 ľudí.