Elon Musk kritizuje európske vlády: Starmer podľa neho zlyhal, nórsky premiér a ďalší lídri reagujú

Elon Musk, druhý najbohatší človek na svete, generálny riaditeľ a majiteľ spoločnosti Tesla. (Zdroj: SITA/AP/Ludovic Marin)

"Považujem za znepokojujúce, že človek so značným prístupom k sociálnym sieťam a s významnými ekonomickými zdrojmi sa priamo zapája do vnútorných záležitostí iných krajín," povedal Store v nórskom verejnoprávnom rozhlase NRK.

archívne video

Poľskí a nórski inštruktori cvičili ukrajinských vojakov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Musk, ktorého viaceré médiá označujú za blízkeho spojenca zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v uplynulých dňoch vyjadril k politickej situácii vo viacerých európskych štátoch. Pred blížiacimi sa voľbami otvorene podporil krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Niekoľko príspevkov na ním vlastnenej sociálnej sieti X venoval aj britskej vláde.

Starmer podľa neho zlyhal v boji proti znásilňovaniu detí

Musk dnes tiež vyzval na zatknutie britského premiéra v súvislosti s vraždou troch dievčat v anglickom Southporte. "Väzenie pre Starmera," napísal dnes Musk na svojej sociálnej sieti X nad príspevkom zdieľaným z anonymného účtu, podľa ktorého Starmer uprednostňuje boj proti diskriminácii moslimov pred odsúdením moslimského vraha detí. Tri dievčatá vlani v lete zabil britský rodák, ktorého rodina je pôvodom zo Rwandy; informácie o jeho moslimskom vyznaní britské médiá označujú ako nepravdivé. Súd s mladíkom obvineným z vraždy je naplánovaný na január.

Prison for Starmer https://t.co/6RxIyGnYkG — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025

Americký miliardár tiež zverejnil anketu, v ktorej sa užívateľov X pýta, či by Spojené štáty mali "oslobodiť obyvateľov Británie od ich tyranskej vlády". Musk tiež vyzval na zatknutie labouristickej poslankyne Jess Phillipsovej, ktorá od minulého roka zastáva post námestníčky ministerky vnútra pre ochranu dievčat a žien pred násilím.

"Tí, ktorí do široka ďaleka rozširujú klamstvá a dezinformácie, nemajú záujem o obete, ale o seba," odpovedal dnes Starmer na otázku o Muskovej kritike ohľadom jeho postupu v prípadoch znásilnenia detí. Starmer vo svojej reakcii Muska priamo nevymenoval, jeho anketu komentovať odmietol. Britský premiér sa ale zastal Phillipsovej, ktorá podľa neho pre obete násilia urobila tisíckrát viac, ako sa jej kritikom kedy zdalo. "Keď jed krajnej pravice ohrozuje Jess Phillipsovú a ďalších, prekračuje to podľa mňa hranicu," dodal Starmer.

(Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

"Toto nie je spôsob, akým by sa mali riešiť záležitosti medzi demokraciami a spojencami," odpovedal Store na otázku, či by Musk mohol zasahovať do parlamentných volieb v Nórsku, ktoré sú naplánované na september. "Ak by sme to videli v Nórsku, dúfam a verím, že celá nórska politická scéna by sa voči tomu ohradila a dištancovala by sa," uviedol premiér z Labouristickej strany, ktorá v uplynulom období zaostáva v prieskumoch.

Starmer was deeply complicit in the mass rapes in exchange for votes.



That’s what the inquiry would show. https://t.co/IVML26ygAg — Elon Musk (@elonmusk) January 6, 2025

Musk zasahuje do volieb

V podobnom duchu ako Store sa vyjadril aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého Musk "priamo zasahuje do volieb," a to vrátane nemeckých. Výroky amerického miliardára odsúdil aj nemecký kancelár Olaf Scholz.