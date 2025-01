MIMORIADNY ONLINE Moskva oznámila dobytie ukrajinského Kurachova: Kyjev to nepotvrdil

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Špeciálne darčeky na Ukrajine: Šťastný nový rok všetkým ostatným! (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

8:37 Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo dobytie východoukrajinského mesta Kurachove, ktoré sa nachádza v Doneckej oblasti. Informovala o tom ruská štátna tlačová agentúra TASS, zatiaľ čo Kyjev túto informáciu nepotvrdil. Ukrajinský server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na ukrajinské vojenské zdroje dnes ráno napísal, že ruské invázne jednotky útočia v Kurachove.

7:50 Spojené štáty sa domnievajú, že Rusko rozširuje spoluprácu so Severnou Kóreou (KĽDR) v oblasti vesmíru, a to výmenou za vyslanie vojakov do boja proti Ukrajine. V pondelok to na návšteve Južnej Kórey uviedol americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, píše správa agentúr AFP a Jonhap.

7:15 Lukašenko sa ospravedlnil Zelenskému za úlohu Bieloruska, poprel zodpovednosť za ruskú inváziu, hovorí Zelenskyj. Krátko po začatí rozsiahlej ruskej invázie sa bieloruský diktátor Alexander Lukašenko ospravedlnil prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému za účasť krajiny vo vojne, prezradil Zelenskyj v rozhovore s americkým podcasterom Lexom Fridmanom zverejneným 5. januára.

6:10 Bezpečnostné záruky pre Kyjev vo vojne s Ruskom by boli účinné jedine vtedy, ak by ich poskytli Spojené štáty. Povedal to v nedeľu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyjadril nádej, že sa stretne so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom krátko po jeho inaugurácii. Informuje agentúra Reuters a AFP.

6:00 Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) hlásila v nedeľu silné výbuchy neďaleko Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ukrajine. Bolo ich počuť v čase, keď podľa správ došlo k dronovému útoku na na výcvikové centrum elektrárne. Informovala o tom agentúra Reuters.

Protiútok ukrajinských síl

Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry Reuters uviedlo, že protiútok ukrajinských síl smerom na osadu Berdin začal okolo 9.00 h ráno miestneho času (7.00 h SEČ). Bol vraj odrazený s prispením ruského letectva a delostrelectva a "zničené boli dva tanky, ženijné vozidlo a sedem obrnených vozidiel". Neskôr ruské ministerstvo obrany bilanciu zničených ukrajinských obrnených vozidiel zvýšilo na 12.

Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Jermak ale na platforme Telegram napísal, že z Kurskej oblasti prichádzajú dobré správy. "Rusko dostáva, čo si zaslúži," podotkol. Ukrajinská armáda na dianie v Kurskej oblasti uviedla, že región sa dnes stal hlavným miestom frontových stretov s ruskými silami. Jeden z ruských blogov napojených na severnú skupinu inváznych vojsk napísal, že ruské jednotky postupujú, ale že v okolí Sudánu dochádza k bojom, počas ktorých ukrajinskí vojaci operujú v mobilných skupinách s obrnenými vozidlami