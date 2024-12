Juhokórejský prezident vyhlásil sedemdňový štátny smútok: TOTO je dôvod

(Zdroj: TASR/AP/Ahn Young-joon)

SOUL - Úradujúci juhokórejský prezident Čche Sang-mok vyhlásil od nedele sedemdňový štátny smútok v súvislosti so smrteľným leteckým nešťastím, ktoré si podľa úradov vyžiadalo najmenej 177 obetí, pričom dvaja ľudia sú stále nezvestní. Informuje agentúra Jonhap.

Oznámenie prišlo niekoľko hodín po havárii lietadla na letisku Muan so 181 osobami na palube. Dvaja členovia posádky incident prežili a boli prevezení do nemocnice. "Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám pozostalých po ľuďoch, ktorí prišli o život pri tejto nečakanej tragédii," povedal Čche a doplnil, že štátny smútok potrvá do sobotňajšej polnoci.

archívne video

Tlačová konferencia premiéra Fica a ministerky Sakovej o dôležitej pracovnej ceste do Kórejskej republiky (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Prisľúbil tiež potrebnú finančnú pomoc pri odstraňovaní následkov incidentu, podporu rodinám obetí a lekárske ošetrenie pre zranených. Úradujúci prezident ďalej nariadil príslušným orgánom, aby na pomoc nasadili všetky dostupné zdroje vrátane vybavenia, personálu a infraštruktúry.Zaručil sa za dôkladné prešetrenie príčiny nehody a zdôraznil, že zistenia budú okamžite transparentne oznámené verejnosti.

Lietadlo spoločnosti Jeju Air v nedeľu pri pristávaní vybočilo z dráhy a narazilo do múru na letisku Muan, stroj zachvátil požiar. Príčinou nehody mohlo byť podľa úradov zlyhanie podvozku, pravdepodobne v dôsledku stretu s vtákmi. Vyšetrovatelia však naďalej zisťujú všetky potrebné okolnosti.Na lokalizáciu požiaru nasadili 32 hasičských áut a niekoľko vrtuľníkov. Na miesto bolo vyslaných aj približne 1560 hasičov, policajtov, vojakov a ďalších záchranárov.