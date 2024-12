Uzbekistan kvôli atentátu pátra po Čečencoch, Kadyrov sa hnevá

Ramzan Kadyrov (Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Bislan Rasajev (36) a Šamil Tymirchanov (31) podľa generálnej prokuratúry Uzbekistanu do krajiny nelegálne pricestovali aj odcestovali a medzičasom sa dopustili trestného činu. Predtým uzbecké médiá podľa TASS informovali o odvolaní viacerých vysokopostavených činiteľov tajnej služby a ministerstva vnútra kvôli neuspokojivým výsledkom vyšetrovania októbrového atentátu, keď auto s Allamžonovom ostreľovali neznámi páchatelia. Z útoku je podľa miestnych médií podozrivých sedem ľudí, z ktorých päť úrady zadržali.

Kadyrov vyjadril pochybnosti, či sa nejaký atentát vôbec stal, "dôrazne odporučil" nehľadať v ňom čečenskú stopu a tvrdil, že ide o výmysel nafúknutý "prozápadnými médiami" s cieľom otriasť stabilitou Uzbekistanu fámami o rozkole v rodine prezidenta Šavkata Mirzijojeva a prípravami na vyvolanie prozápadnej revolúcie v krajine.

Jeden z podozrivých bol zadržaný v Turecku

Jeden z podozrivých z atentátu bol zadržaný v Turecku, kde ho úrady obvinili z prípravy vraždy jedného z Kadyrovových kritikov. V Turecku Šochruch Achmedov pracoval ako vodič uzbeckého podnikateľa Džavlona Junusova, ktorého zadržali úrady v Južnej Kórei a deportovali ho do Uzbekistanu, vylíčil uzbecký server Yep.uz. Rasajev a Tymirchanov, po ktorých Uzbekistan vyhlásil pátranie, podľa portálu súhlasili s účasťou na atentáte za honorár vo výške 1,5 milióna dolárov.