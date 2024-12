Otázka Podnesterska musí byť súčasťou rokovaní o Ukrajine, uviedol moldavský minister

Minister zahraničných vecí Moldavskej republiky Mihai Popsoi. (Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Samozvaná Podnesterská republika sa rozkladá prevažne na ľavom brehu Dnestra pri hraniciach s Ukrajinou. V marci 1992 vypukla krátka vojna medzi separatistami a prozápadnou moldavskou vládou, po ktorej Moldavsko udelilo Podnestersku autonómiu.

archívne video

Premiéri SR a Moldavska hovorili najmä o ambícii Moldavska stať sa členom EÚ (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Od roku 1995 je tam rozmiestnených okolo 1500 ruských vojakov a ide o takzvaný zamrznutý konflikt. Tento separatistický región v súčasnosti funguje so silnou podporou Moskvy, ale Kišiňov hľadá komplexné riešenie, prostredníctvom ktorého by sa postupne naplno začlenil do Moldavska.

"Sme otvorení postoju našich ukrajinských priateľov, ktorí hovoria, že pokiaľ ide o mierové rozhovory, otázka Podnesterska musí byť súčasťou tohto dialógu, súčasťou rokovaní, aby už Ukrajina nemala za chrbtom túto príťaž - a ani my vnútri Moldavskej republiky," uviedol Popsoi.

Podnesterské úrady podľa TASS vyzývajú moldavskú vládu na zintenzívnenie vyjednávaní. Tiraspol, ktorý je hlavným mestom odštiepeneckého regiónu, viní Kišiňov, že zneužíva zraniteľnú pozíciu Podnesterska na hospodársky nátlak.