V Debrecíne sa zrazili 3 autá: Zranili ľudí čakajúcich na autobus

BUDAPEŠŤ - Viacero ľudí utrpelo v sobotu zranenia v meste Debrecín na severovýchode Maďarska pri nehode troch osobných áut. Jedno vozidlo následkom zrážky s iným narazilo do chodcov, zatiaľ čo druhé vbehlo do skupiny ľudí čakajúcich na spoj na autobusovej zastávke. Informuje o tom server index.hu.

Záchranné zložky hlásili viacero zranení, presné čísla však zatiaľ nie sú známe. Nehoda sa stala ráno v centre Debrecín na križovatke ulíc Csapó utca a Burgundia utca. Riaditeľstvo úradu civilnej ochrany Hajdúcko-Biharskej stolice uviedlo, že sa zrazili tri autá. Jedno z nich nabúralo do brány budovy, druhé vrazilo do chodcov a tretie do ľudí čakajúcich na autobusovej zastávke. Na mieste zasahovali miestni hasiči a záchranná služba.