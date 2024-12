Holandská polícia odhalila absurdný spôsob pašovania drog: Rakvy skrývali kontraband za milióny!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Polícia vozidlo zastavila v noci na sobotu na diaľnici A29 pri meste Numansdorp neďaleko holandského prístavu Rotterdam. Vodič tvrdil, že v rakvách preváža dve telá, nepredložil však žiadne potrebné potvrdenia o náklade. Polícia rakvy otvorila v pohrebnom ústave a objavila v nich športové tašky s približne 250 kilogramami kokaínu v hodnote približne 14 miliónov amerických dolárov.

archívne video

Muž do Holandska cestoval z Francúzska, no ani on sám nepoznal cieľ svojej cesty, uviedol hovorca holandskej polície. Ten mu údajne mal byť oznámený prostredníctvom textovej správy. Vodič bol zadržaný, polícia drogy zničila.