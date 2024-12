Mladá modelka (28) spáchala dokonalý zločin: Krátko pred smrťou manžela hľadala návod, ako sa ho zbaviť!

Mladá 28-ročná modelka bola zbavená všetkých obvinení (Zdroj: X/@thetimes)

Prípad je ale o to záhadnejší, že 28-ročná Saki Sudová bola po viac ako šiestich rokoch od smrti manžela úplne oslobodená. Prokurátori v meste Wakayama jej nevedeli dokázať, že v máji 2018 zabila svojho 77-ročného manžela, spisovateľa Kosukeho Nozakiho. Spisovateľ, ktorý sa v minulosti vo svojich dielach priznal, že na mladé milenky utrácal milióny, zomrel predčasne, informoval britský Daily Mail.

Polícia našla 77-ročného spisovateľa mŕtveho v dome v Tanabe len tri mesiace po tom, čo sa s mladou modelkou zosobášil. 28-ročná modelka mala byť jedinou osobou, ktorá bola prítomná v dome v čase jeho smrti. A hoci prokurátori ju obvinili, že manžela zdrogovala, aby zdedila jeho majetok vo výške 1,3 miliardy yenov (viac ako 10 miliónov eur) vraždu jej nikdy nedokázali.

Na tele manžela nenašli žiadne stopy po injekčnej striekačke a drogy mali byť údajne kúpené na žiadosť jej manžela. Mladá žena poprela, že heslá, ktoré hľadala na internete mali súvis s jeho smrťou a údajne ich hľadala iba zo zvedavosti. Spisovateľ sa ale nikdy netajil, že má záľubu v krásnych ženách a napriek svojmu vysokému veku tvrdil, že sex s nimi je presne ten spôsob, akým by rád „odišiel do neba“.