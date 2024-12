Tradičné mená ako Harry, Jack alebo John? Zabudnite: Najviac bábätiek v Anglicku sa volá chvályhodný po arabsky

(Zdroj: Getty Images)

Jedným z posledných premiérov Veľkej Británie bol politik, ktorý má korene v Indii. Rodina Rishiho Sunaka pochádza z krajiny, ktorá bola perlou britského impéria, ako najväčšej koloniálnej mocnosti v dejinách ľudstva. Už toto bol signál, že Briti nie sú len typickí Európania, ale patria medzi nich aj potomkovia prisťahovalcov z celého sveta.

Noah je už druhý

Ukázalo sa to aj pri výbere chlapčenských mien po narodení dieťaťa. Ešte donedávna viedol v tomto rebríčku "Noah", ale nové zverejnené údaje Úradu pre národnú štatistiku (ONS) prišlo s prekvapivým zistením. Noaha už v Anglicku a vo Walese vystriedal "Muhammad" (Chvályhodný v arabčine). Niekoho s týmto menom by sme s najväčšou pravdepodobnosťou zaradili do oblasti Blízkeho východu, no o niekoľko rokov bude tisíce až milióny Muhammadov aj na území britských ostrovov.

(Zdroj: Getty Images)

Nie je to ale žiadna náhoda. Toto meno sa drží v prvej desiatke obľúbenosti v Anglicku a vo Walese už od roku 2016. V roku 2022 sa stalo meno Muhammad druhým najobľúbenejším.

Podľa ONS sa v minulom roku v týchto dvoch krajinách Spojeného kráľovstva narodilo 4661 chlapcov s menom Muhammad. Tento údaj pritom nezahŕňa varianty ako napríklad "Mohamed". Najobľúbenejšou voľbou pre dievčatá zostala "Olivia", ďalej Amelia a Isla - rovnaká trojica ako v roku 2022.

Moslimská komunita

ONS už predtým uviedol, že "nedisponuje definitívnou odpoveďou" na otázku, prečo sa meno Muhammad a jeho varianty stali v Anglicku a vo Walese takými populárnymi. Ako možné vysvetlenie úrad uviedol rastúcu veľkosť moslimskej komunity a dominanciu tohto mena v rámci nej. V moslimskej komunite je tradíciou dávať chlapcom mená po prorokovi islamu Mohamedovi z úcty a rešpektu k nemu.

(Zdroj: Getty Images)

Svoj podiel na tom môžu mať aj slávne športové osobnosti s menami Muhammad a Mohamed - napríklad boxerista Muhammad Ali, futbalista Mohamed Saláh alebo bežec Mohamed "Mo" Farah.

Pri poslednom sčítaní ľudu v Anglicku a vo Walese v roku 2021 bolo zaznamenaných 3,9 milióna moslimov z celkového počtu 59,6 milióna obyvateľov, čo predstavuje približne 6,5 percenta z celkového počtu. V porovnaní s rokom 2011, keď bolo moslimov 2,7 milióna (4,9 percenta), sa tento počet zvýšil.

"Muhammad sa v rebríčku 100 najobľúbenejších chlapčenských mien objavoval každých desať rokov od roku 1924 do roku 1994, a od roku 1996 každý rok," uviedol ONS.