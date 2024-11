MIMORIADNY ONLINE Protivzdušná obrana v pohotovosti! Desiatky dronov zaútočili na ruskú Rostovskú oblasť

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

Naživo z Ukrajiny

archívne video: Deň vzdušných útočných síl ozbrojených síl Ukrajiny (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

ONLINE

Načítať nové správy

7:14 Ukrajinské jadrové elektrárne znižujú výkon v reakcii na rozsiahly ruský útok. Jadrové elektrárne na Ukrajine 28. novembra znížili výrobu elektrickej energie ako preventívne opatrenie v reakcii na ruský hromadný letecký útok na Ukrajinu, uviedol šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi.

6:21 Protivzdušná obrana počas noci zničila 47 ukrajinských dronov, uviedlo nad ránom na sociálnej sieti ruské ministerstvo obrany. Spresnilo, že 29 dronov ruskí vojaci zničili nad Rostovskou oblasťou, osem nad Krasnodarským krajom, po troch nad Belgorodskou, Brjanskou a Voronežskou oblasťou a jeden nad anektovaným Krymom. O prípadných škodách, ranených a ďalších podrobnostiach sa ministerstvo nezmienilo.

6:07 Nedávny rozsiahly útok Ruska na Ukrajinu ukazuje "dôležitosť" podpory Kyjeva, uviedol vo štvrtok americký prezident Joe Biden. Zároveň vyjadril silnú podporu Ukrajine pred nástupom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa do úradu. Informuje o tom agentúra AFP.

6:06 Trosky zo zničených ruských dronov zasiahli vo štvrtok večer budovy v dvoch štvrtiach ukrajinskej metropoly Kyjev. Podľa tamojších predstaviteľov pri tom utrpela zranenia najmenej jedna osoba. Informuje o tom agentúra Reuters.

6:05 Po útoku ruského dronu vypukol vo štvrtok večer požiar v zdravotníckom zariadení v hlavnom meste Ukrajiny Kyjev. Šéf vojenskej mestskej správy Serhij Popko oznámil, že najmenej jedna osoba utrpela zranenia, informuje o tom agentúra Reuters.

Protivzdušná obrana odráža rozsiahly vzdušný útok nepriateľa, napísal na sociálnej sieti gubernátor Jurij Sljusar, podľa ktorého obrana zničila 30 dronov. Trosky zostrelených dronov podľa neho spôsobili škody na strechách súkromných domov v dvoch dedinách, no ranení či obete nie sú hlásené. Ešte pred polnocou úrady oboch krajín informovali o útokoch nepriateľských dronov. V Kyjeve, kde zasahovala protivzdušná obrana, vplyv trosiek zostreleného dronu spôsobil požiar jednej z kyjevských polikliník, uviedol na sociálnej sieti starosta Vitalij Kličko. Neskôr spresnil, že zranenia utrpel policajt polikliniky. Na sociálnych sieťach sa objavili správy o troch desiatkach dronov nad piatimi ukrajinskými regiónmi, poznamenal server BBC News. O ďalších vlnách ruských dronov vo vzdušnom priestore krajiny informovalo ukrajinské letectvo.

Letecké poplachy boli vyhlásené aj v ruskej Belgorodskej a Voronežskej oblasti. Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov informoval o jednom zostrelenom ukrajinskom drone, ktorého trosky poškodili v dedine Skorodnoje dva súkromné domy, jednu dodávku a plynové potrubie, čo spôsobilo požiar. Neskôr Gladkov napísal na sociálnej sieti, že terčom náletu dvoch dronov sa stalo aj mesto Šebekino. Oba nálety sa zaobišli bez obetí a ranených.