MIMORIADNY ONLINE Útok na Záporožie: Hlásia obete! Na Ukrajine padol ôsmy ruský generál

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

KYJEV - Na Ukrajine padol ôsmy ruský generál, ktorý sa zúčastnil invázie do krajiny. Generálmajor Pavol Klimenko bol zabitý v stredu, okolnosti jeho smrti sa objasňujú. Napísala to dnes ruská služba BBC, ktorej smrť ruského dôstojníka potvrdil jeho príbuzný. Rodiny radu ruských vojakov ho podľa stanice vinia z toho, že svojich mužov posielal do útoku bez ohľadu na ich straty. Server Astra napísal, že Klimenko organizoval mučiareň pre ruských vojakov na území ukrajinskej Doneckej oblasti.