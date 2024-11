Útoky na Blízkom východe neutíchajú: V Pásme Gazy zahynulo najmenej 29 Palestínčanov

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Aktualizované 9:22 - Izraelská armáda v utorok nad Mŕtvym morom zachytila ​​dron, ktorý vstúpil do vzdušného priestoru Izraela "z východu". Ako poznamenal denník The Times of Israel (TOI), izraelská armáda predpokladá, že dron bol vypustený z územia Iraku.

9:07 - Najmenej 29 Palestínčanov bolo dnes skoré ráno zabitých pri izraelských útokoch vo viacerých častiach Pásma Gazy. Ďalší najmenej štyria ľudia zomreli pri útokoch a náletoch na okupovanom Západnom brehu Jordánu. S odvolaním sa na oficiálnu palestínsku tlačovú agentúru WAFA o tom informovala agentúra Reuters.

Terčom izraelských útokov sa podľa agentúr stali provizórne príbytky vysídlených obyvateľov v mestách Bejt Lahíja, Dajr al-Balah a Zavajda na severe Pásma Gazy. Izraelská armáda sa zatiaľ nevyjadrila.

archívne video

Juraj Blanár v Bruseli o mierovej iniciatíve EÚ pre Izrael a Palestínu (Zdroj: TASRP/Jaromír Novak)

Celková bilancia obetí bojov medzi Izraelom a teroristickým hnutím Hamas v Pásme Gazy od vlaňajšieho 7. októbra podľa úradov prevyšuje 43 350 zabitých a viac ako 102 100 zranených Palestínčanov. Údaje nerozlišujú medzi ozbrojencami a civilistami. Palestínčania tvrdia, že izraelské útoky sú etnickou čistkou. Izrael to odmieta a uvádza, že bojuje proti Hamasu, ktorý z týchto oblastí útočí na Izrael.

Terajšia vojna v Pásme Gazy sa začala, keď Hamas a ďalšie palestínske ozbrojené skupiny pred rokom zaútočili na juh Izraela. Pri krvavom teroristickom útoku zahynulo na 1200 ľudí, prevažne civilistov, ďalších zhruba 250 ľudí ozbrojenci odvliekli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.

Iránsky minister zahraničia priletel do Pakistanu rokovať o Blízkom východe

Iránsky minister zahraničia Abbás Arakčí v noci na dnes priletel do pakistanského Islamabadu na dvojdňovú oficiálnu návštevu. Rokovať má v pláne o širokej škále záležitostí vrátane napätia na Blízkom východe a ďalšieho zlepšovania bilaterálnych vzťahov, informovala agentúra AP s odvolaním sa na oficiálnych činiteľov.

Šéfa iránskej diplomacie privítali pakistanskí predstavitelia krátko po polnoci, keď jeho lietadlo pristálo na letisku pri pakistanskej metropole. Cez deň sa má stretnúť s premiérom Šahbázom Šarífom a ďalšími činiteľmi.

Návšteva prichádza v čase, keď má Irán veľmi vyhrotené vzťahy s Izraelom. Iránski predstavitelia hrozia ďalším úderom po tom, ako sa Izrael pri útoku 26. októbra zameral na vojenské základne a podobné ciele a zabil najmenej päť ľudí. Pakistan vtedy izraelské útoky odsúdil.

Pred terajšou Arakčího návštevou uviedlo pakistanské ministerstvo zahraničia, že ide o významnú príležitosť na rozvoj spolupráce a dialógu medzi Pakistanom a Iránom v mnohých oblastiach vrátane obchodu, energetiky a bezpečnosti.

Irán už niekoľko rokov usiluje o oživenie dlho pozastaveného mnohomiliardového projektu plynovodu, ktorý sa začal v roku 2013 a mal dodávať iránsky zemný plyn do energeticky strádajúceho Pakistanu. Projekt, ktorý Spojené štáty považujú za porušenie sankcií uvalených na Teherán kvôli jeho jadrovému programu, je od roku 2014 pozastavený.