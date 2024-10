Väčšina sudcov Najvyššieho súdu v Mexiku podala demisiu pre sporné súdne reformy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mexiko sa od budúceho roka stane jediným štátom, ktorý voličom umožňuje vyberať všetkých sudcov, a to na všetkých úrovniach. Pôvodne ich do funkcie menoval mexický senát a reforma vyvolala diplomatické napätie a pouličné protesty.

Oznámenie o odstúpeniach prišlo v čase, keď sa Najvyšší súd Mexika pripravuje na posúdenie návrhu prezidentky Claudie Sheinbaumovej, ktorým by sa reforma voľby sudcov a sudkýň zrušila. Podľa prezidentky by reforma mohla byť protiústavná.

Bývalý prezident Andrés Manuel López Obrador v septembri schválil reformu krátko pred svojím odchodom z funkcie. Podľa neho sú zmeny potrebné na vyčistenie "prehnitého" súdnictva slúžiaceho záujmom politickej a hospodárskej elity.

Kritici justičnej reformy sa obávajú, že v krajine, kde drogové kartely pravidelne používajú úplatky a zastrašovanie na ovplyvnenie úradov, by mohli byť volení sudcovia zraniteľnejší voči tlaku zločincov. DPA pripomína, že by sa do úzadia mohla dostať odborná kvalifikácia sudcov a väčší vplyv na súdnictvo by mohla získať politika.

Sheinbaumová sa 1. októbra stala prvou ženou na čele krajiny a Obradorove reformy pôvodne podporovala. Zmenu v postoji vyvolali diplomatické nezhody s kľúčovými ekonomickými partnermi ako sú Spojené štáty či Kanada, ktoré zasiahli finančné trhy a podnietili sériu protestov justičných pracovníkov a ďalších osôb.