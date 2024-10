MIMORIADNY ONLINE Kyjevom sa ozývali explózie! Hlásia najmenej deväť zranených: Rusko prišlo už o vyše 75-tisíc vojakov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Sú to drony kráľovskej brigády. Ich hlavným cieľom je ničiť nepriateľa údermi z oblohy.

6:28 Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v utorok diskutoval poradcom Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jakeom Sullivanom o podpore Kyjeva a možnom zapojení severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine. Stretol sa aj s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Informuje o tom agentúra Reuters.

6:22 Ukrajinské ozbrojené sily sa chystajú zmobilizovať ešte 160 000 ľudí do vojny proti Rusku, ktorá pokračuje tretím rokom. Uviedol to pred ukrajinskými poslancami tajomník bezpečnostnej rady Oleksandr Lytvynenko. Agentúra AFP dala správu o chystanej mobilizácii do súvislosti s poslednými úspechmi ruských vojsk na východnom fronte a obavami, že by ruské vojská mohli posilniť severokórejskí vojaci.

6:12 Mediazona potvrdila totožnosť viac ako 75 000 ruských vojakov zabitých na Ukrajine. Prostredníctvom open source výskumu Mediazona, ruské nezávislé médium, spolu s BBC Russia potvrdili mená 75 382 ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku rozsiahlej ruskej invázie. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Kyjev zasiahol ruský dronový útok

Padajúce úlomky zničeného dronu spôsobili požiar bytového domu v západnej časti Kyjeva, napísal tamojší starosta Vitalij Kličko v príspevku na platforme Telegram. Dodal, že všetkých zranených na mieste ošetrili zdravotníci.

Regionálna vojenská administratíva informovala o ďalšom požiari v niekoľkoposchodovej administratívnej budove. V Kyjevskej oblasti a v takmer celej východnej časti Ukrajiny platil poplach pred leteckým útokom približne od 3.30 h miestneho času (2.30 h SEČ), píše Reuters.

Expertka OSN obviňuje Rusko zo systematického mučenia svojich kritikov

Expertka OSN v oblasti ľudských práv obvinila vo svojej utorňajšej správe Rusko zo "systematického" mučenia svojich kritikov či zajatých Ukrajincov. Informuje o tom správa z agentúry DPA. Osobitná spravodajkyňa OSN pre otázky ľudských práv v Rusku Mariana Kacarovová vo svojej správe tvrdí, že v Rusku sa "mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie či trestanie používajú ako štátom schválené nástroje systémového útlaku", pričom takéto praktiky tam nie sú podľa jej slov ničím novým.

Od ruskej invázie na Ukrajinu z februára 2022 sa tam však podľa jej slov mučenie stalo "koordinovanou stratégiou, nástrojom na potlačenie občianskeho priestoru, na umlčanie všetkých protivojnových kritikov alebo disidentov - každého, kto nesúhlasí s politikou ruských orgánov a ich tzv. špeciálnou vojenskou operáciou".

Podľa Kacarovovej je v Rusku najmenej 1300, ale možno dokonca až 1700 či ešte viac politických väzňov, vrátane 30 novinárov. Tisíce Ukrajincov boli okrem toho pravdepodobne odvlečení na Ruskom ovládané územia na Ukrajine či do samotného Ruska. Aj s nimi tam miestni predstavitelia často zaobchádzajú ponižujúco a brutálne a stávajú sa aj obeťami znásilnenia či iných foriem sexuálneho násilia.

Rusko "nielenže schvaľuje mučenie, ale sa na ňom aj aktívne podieľa a používa ho ako metódu na získanie priznania, potrestania disidentov či udržania kontroly," uvádza Kacarovová vo svojej správe. Na mučenie sa podľa nej využíva celý rad metód vrátane držania hlavy obete pod vodou či predstieraných popráv.