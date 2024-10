Počet migrantov v Poľsku sa blíži k bodu zlomu, tvrdí námestník ministra vnútra

(Zdroj: SITA/AP)

Kým pred desiatimi rokmi bolo v Poľsku len 100.000 migrantov, v súčasnosti ich počet dosiahol 2,5 milióna, povedal Duszczyk v utorok pre spravodajskú televíznu stanicu TVN24. Podľa neho počet migrantov v krajine už dosiahol strop. "Musíme zvážiť, či neporušujeme sociálnu kohéziu," vyhlásil. Podľa Duszczyka bude poľský trh práce v roku 2030 potrebovať podobný počet pracovníkov zo zahraničia ako dnes. Dodal, že ak by sa Poľsko rozhodlo "radikálne zvýšiť pracovnú migráciu", mohlo by to viesť k rovnakým chybám, aké urobili iné krajiny, ktoré vo veľkej miere otvorili svoje pracovné trhy migrantom.

Rôzne scenáre na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom

Na otázku o dočasnom územnom pozastavení práva EÚ na azyl, zahrnutom do vládnej stratégie, odpovedal, že to neznamená ukončenie platnosti dohovoru alebo medzinárodných predpisov. "Ide o to, aby sme v prípade negatívneho scenára mali nejaký nástroj, ktorý nám umožní mať kontrolu nad hranicami," povedal Duszczyk. Tvrdí, že možnosť pozastavenia azylu umožňuje Poľsku reagovať na rôzne scenáre na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom.