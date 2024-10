Na policajné auto niekto vyryl vulgárny symbol: Kosoštvorec s čiarkou prelepili páskou

Mestská polícia pátra po vandalovi originálnym spôsobom (Zdroj: MP Karlovy Vary)

„Dnes by sme vám radi predstavili umelca, ktorý si ako podklad pre svoj výtvor vybral naše služobné auto. Ako je to originálne, to uznávame, ale tiež tak trochu nepraktické. Auto potrebujeme do výkonu služby, a nie na to aby cestovalo s hrdosťou krížom krážom po svete a bolo vystavované na výstavách,“ uviedli príslušníci polície v príspevku na sociálnej sieti.

Podľa slov polície dielo vandal nedokončil. Policajti ho mali prekvapiť, keď sa strážnici vracali z nočnej prehliadky Bohatic. S „geometrickým tvarom dieru do sveta neurobí, či áno“, uviedli policajti v príspevku a upresnili, že autor sa zrejme nechal inšpirovať známym českým spevákom Františkom Ringo Čechom, ktorý sa stal autorom obrazu s názvom „Zvieratká obdivujú p..u“.

Hledá se kreativní duše👀🎨 Většinou nadšení umělci z řad malířů přenesou svou myšlenku na papír, plátno, čtvrtku či na... Posted by Městská policie Karlovy Vary on Wednesday, October 9, 2024

Mestská polícia dodala, že auto bude musieť ísť na prelakovanie a preto dúfajú, že umelcovi to nebude prekážať. Hanlivý obrázok zatiaľ polícia prelepila lepiacou páskou a po vandalovi intenzívne pátrajú. Autorovi kresby hrozí obvinenie z prečinu poškodenia cudzej veci a pokuta vo výške 50 000 korún českých (cca 1975 eur). Presná výška spôsobenej škody bude ale upresnená v autoservise a následne schválená poisťovňou. Podľa policajnej hovorkyne karlovarskej mestskej polície je auto zatiaľ vo výkone služby.