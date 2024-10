Európou sa šíria nebezpečné jedovaté húsenice: POZOR Ohrozujú životy domácich miláčikov!

Thaumetopoea processionea. (Zdroj: YouTube/Flatterman Island)

Tieto húsenice majú predstavovať nebezpečenstvo najmä pre domácich miláčikov. Húseniciam sa darí najmä v slnečných oblastiach a obľúbených dovolenkových destináciách akou je Španielsko. Na povrchu húseníc sa nachádza množstvo jedovatých pichliačov, ktoré môžu spôsobiť alergické reakcie nielen u ľudí ale aj u zvierat, informuje Daily Star.

Vyjadrenie Kancelárie prezidenta SR k situácii v zdravotníctve (Zdroj: Kancelária prezidenta SR)

Dotknutie sa tohto druhu hmyzu môže viesť k podráždeniu kože, bolesti očí, záchvatom kašľa ale aj k alergickým reakciám. Pri opakovanej expozícii sa môžu vyskytnúť aj vážnejšie účinky, ako je strata vedomia alebo náhly pokles krvného tlaku.

Vo väčšom počte húsenice vedci objavili na Ibize, Formentere, Menorke ale aj Murcii. Zvyčajne sa zdržiavajú v dutinách stromov, no vyššie teploty ich údajne vylákali aj na kôru stromov a na zem. V korunách stromov je možné nájsť aj ich hodvábne hniezda. Najviac obozretní by mali byť práve majitelia domácich miláčikov, ktorí by sa nemali k húseniciam vôbec približovať. Prvou pomocou by malo byť umytie postihnutého miesta teplou vodou a vyhľadanie veterinárnej pomoci.