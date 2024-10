MIMORIADNY ONLINE Ukrajina posilňuje obranu: Zelenskyj poďakoval za kľúčovú podporu v boji proti Rusku

(Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Naživo z Ukrajiny

VIDEO Byť bojovníkom Síl bezpilotných systémov znamená byť hrdý na boj za slobodu v novej realite: Byť bojovníkom Síl bezpilotných systémov znamená byť hrdý na boj za slobodu v novej realite (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:23 Drony, ktoré vzlietli 3. októbra z ukrajinskej Černihivskej oblasti, boli spozorované, ako letia smerom k bieloruskej Gomeľskej oblasti. Lukašenkov vrtuľník údajne v tom istom čase letel južne od jeho rezidencie Ozernyj.

Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko (Zdroj: SITA/AP/Maxim Guchek/BelTA)

6:20 Ruské sily zaútočili 3. októbra na 14 obcí v severovýchodnej Sumskej oblasti na Ukrajine a počas dňa zranili osem ľudí, informovala regionálna správa.

"Ďakujem každej krajine, ktorá nám pomáha s protivzdušnou obranou. Zvláštne poďakovanie patrí Rumunsku za systémy Patriot. Spoločne môžeme dosiahnuť ešte väčšiu efektivitu a môžeme skoncovať s ruským terorom tým, že spoločne zostrelíme drony Šáhed a rakety." napísal Zelenskyj na sociálnej sieti po tom, čo ruské drony opäť zaútočili na civilnú infraštruktúru Odeskej oblasti, predovšetkým na dunajský prístav Izmajil pri hraniciach s Rumunskom, cez ktorý Ukrajina vyváža obilie. Rumunsko kúpilo svoje systémy Patriot od USA v roku 2017. Odovzdaný zbraňový systém predstavuje modernú verziu Patriot PAC-3+. Rumunsko malo štyri takéto batérie, s raketami PAC-2 GEM-T a PAC-3 MSE, napísal server Defence24.pl.

Spojenci Kyjeva v NATO sľúbili dodať sedem systémov protivzdušnej obrany, ale predtým vtedajší šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba upozornil, že dodanie sľúbených Patriotov sa mešká, poznamenala Ukrajinska pravda. Rumunsko v júni ohlásilo, že daruje Ukrajine jeden zo svojich dvoch funkčných raketových systémov Patriot pod podmienkou, že ho spojenci nahradia podobným systémom protivzdušnej obrany. Rozhodnutie Rumunska urobilo "vzhľadom na výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie Ukrajiny v dôsledku neustálych a masívnych útokov Ruska na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru, ako aj na regionálne dopady, vrátane dôsledkov pre bezpečnosť Rumunska," uviedla bukurešťská Najvyššia rada národnej obrany (CSAT), ktorej predsedá prezident Klaus Iohannis.

Rumunsko zdieľa hranice s Ukrajinou. V reakcii na ruskú inváziu zvýšilo výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), pričom asi tretinu z týchto prostriedkov tvorili nové zbrojné akvizície. Minulý mesiac Biely dom ohlásil, že v rámci nového balíka vojenskej pomoci americké ministerstvo obrany poskytne Ukrajine ďalšiu batériu protivzdušnej obrany Patriot a viac striel používaných v tomto systéme. V júli dorazila na Ukrajinu tretia batéria systému Patriot z Nemecka, oznámil nemecký veľvyslanec v Kyjeve Martin Jäger a tiež ukrajinské ministerstvo obrany. List Financial Times ešte pred dodaním tretieho nemeckého systému Patriot napísal, že Ukrajina má minimálne štyri systémy Patriot, okrem iného od USA alebo práve od Nemecka. Okrem toho dostala od spojencov aj iné protiletecké zbrane. Holandsko prisľúbilo veľmi skoro dodať Ukrajine tri vypúšťacie zariadenia pre rakety Patriot, pripomenula dnes agentúra Unian septembrové vyjadrenie holandského ministra obrany Rubena Brekelmansa. Ten uviedol, že Holanďania už poskytli Ukrajine radar a hľadajú ďalšie prvky nevyhnutné na to, aby batéria Patriot bola kompletná.