KRUTÝ osud mladej rodiny: Počas ZÁPLAV prišli o dom aj byt...Poisťovňa im ODMIETA pomôcť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Záplavy v okolí Jeseníku v severovýchodnej časti Českej republiky, patrili k najväčším a najkrutejším. Mnoho ľudí sa ocitlo bez strechy nad hlavou, no ich domácnosti boli prevažne poistené. To isté spravil aj mladý manželský pár z obce Piesočná, informujú Novinky. Neskrývali preto rozčarovanie, keď im poisťovňa oznámila, že im nemá ako pomôcť. Ich nehnuteľnosť, ktorú spláchla voda, bola ale poistená.

Všetko skončilo pod vodou

Tomáš a Aneta sú rodičmi dvoch detí. Rozhodli sa presťahovať z bytu v Piesočnej do rodinného domu v neďalekom Domašove, jednej z časti obce Bělá pod Pradědom. Bolo to pre nich doslova nostalgické, keďže obaja odtiaľ pochádzajú. Prišli však povodne a celý ich sen sa rozplynul.

Česká republika - severní Morava - Jeseník 15. 9. 2024.

Čtvrté video je z Hanušovic.

Situace je v mnoha okolních městech kritická... 😐🙏 pic.twitter.com/Bef5s5NgLs — Jarda Prochazka (@jarda_prochazka) September 15, 2024

Obec Písečná u Jeseníku dnes v 10:00 pod vodou.🥺

Aspoň že pán bere tu katastrofu trochu s humorem. pic.twitter.com/wexc3jsmgk — Barbora Mercury 🇨🇿✌️🇪🇺 (@MercuryBarbora) September 15, 2024

"Ako zástavu na hypotekárny úver sme dali náš byt v Piesočnej. Prevod domu v Domašove trval niekoľko mesiacov, čakalo sa na schvaľovacie doložky a potom na zápis do katastra nehnuteľností. Hneď, keď som zistil, že bol vykonaný zápis v katastri, kontaktoval som poisťovňu a uzavrel poistnú zmluvu. Za štyri dni prišla povodeň a z domu zostali len trosky," povedal pre Novinky Tomáš Urban.

Akoby to nestačilo, počas povodní im vytopilo aj byt v Piesočnej. "Tam bol meter a pol vody. Prišli sme takmer o všetko. Byt je zatopený, dom je zrelý na demoláciu," dodal.

Karenčná lehota

Napriek tomu, že svoje nehnuteľnosti mali manželia poistené, zažili obrovský šok. V poistnej zmluve na dom je stanovená tzv. karenčná (ochranná) lehota na dobu desať dní. V tejto lehote nie je možné vymáhať náhradu za prípadnú škodu. "Keď som v poisťovni oznámil poistnú udalosť, bolo nám povedané, že jednoducho máme smolu a na poistné plnenie nemáme nárok," vysvetlil svoju nemilú skúsenosť otec rodiny.

(Zdroj: Getty Images)

O špekulácii pred možným podvodom sa v tomto prípade hovoriť nedalo. Pred záplavami totiž poisťovne zaplavovali podobné zmluvy. Rodina však už skôr vysvetlila, že skôr o poistenie požiadať nemohla, pretože čakala na zápis nehnuteľnosti do katastra obce.

Chyba na strane rodiny

To však vyvracia hovorca Generali Českej poisťovne Jan Marek. "Je to práve naopak – klientky či klienti by mali poistnú zmluvu dojednať už v momente, keď im vzniká poistný záujem. A to je spravidla už pri podpise kúpnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve," povedal.

"V praxi sa možno stretnúť s tým, že pri kúpe nehnuteľnosti na hypotekárny úver banka prostriedky na účet predávajúceho neposkytne, pokiaľ nehnuteľnosť budúci vlastník nepoistí a poistenie nevinkuluje práve v prospech banky," uviedol Marek.

Rady odborníkov

Organizácia dTest sa prikláňa na stranu poisťovne. "Poistnú zmluvu je možné dojednať už po uzavretí zmluvy o kúpe bytu či domu. Poistený by potom náhradu za prípadnú škodu dostal aj vtedy, keď by vznikla ešte v čase, keď nebol zapísaný do chotára," informuje spoločnosť a dopĺňa, že karenčná doba je podľa nej v poriadku.

(Zdroj: Getty Images)

Náhrada za škody by tu však bola. "Odporúčam požiadať poisťovňu o revíziu likvidácie a neaplikovania ustanovení o karenčnej dobe s prihliadnutím na výnimočné okolnosti a preukázať, že v čase dojednania poistenia riziko zatopenia domu neexistovalo," povedal právnik Lukáš Fládr z advokátskej kancelárie BPV Braun Partners.

Stál tam sto rokov

Spomínaný dom je aktuálne v neobývateľnom stave, rovnako ako stovky ďalších domov v širokom okolí. "Nad prípadným rizikom povodne sme pred kúpou premýšľali, napriek tomu sme boli presvedčení, že povodeň dom nezasiahne. Stojí tam už sto rokov a nikdy v ňom voda nebola, dokonca aj pri posledných veľkých povodniach v roku 1997 sa voda dostala iba na záhradu," dodal majiteľ domu.

Čo bude so svojou partnerkou robiť, zatiaľ vôbec netuší. "O dom sme prišli a byt je zastavený v banke, takže je málo pravdepodobné, že by sme mohli získať nejaký ďalší úver. Naozaj netušíme, ako túto situáciu budeme riešiť," doplnila manželka Aneta.