Odporný útok v sanitke: Záchranár sexuálne zneužil bezmocnú ženu! Čin si nakrúcal na video

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V americkom štáte Florida nedávno zatkli muža (37). Bývalý záchranár je okrem iného obvinený zo sexuálneho napadnutia, ako uvádza „nbcmiami.com“. Podľa zatykača mal muž v sanitke sexuálne napadnúť ženu v bezvedomí. Píše to “news4jax.com”. K incidentu došlo v októbri 2021.

Podľa nbcmiami.com boli na ceste do nemocnice v okrese Flag. 37-ročný muž údajne nahral aj video na mobilný telefón, na ktorom ženu sexuálne zneužíval.

Objavilo sa video zo zločinu z mobilného telefónu

Šerif okresu Flagler Rick Staly podľa news4jax.com uviedol: "Keby to nezaznamenal, táto obeť a úrad šerifa by nevedeli, že sa to stalo."

Staly tiež povedal, že video sa objavilo počas iného vyšetrovania. Polícia v Daytona Beach vraj už bývalého zdravotníka vyšetrovala v súvislosti so sexuálnym deliktom. Bol to "neuveriteľný útok a nechutný útok na bezmocnú osobu," povedal Staly pre news4jax.com.

Vyšetrovatelia predpokladajú, že obetí je viac

Bolo pre neho nepochopiteľné, čo tento muž „urobil obeti v bezvedomí, keď bol v službe“, uviedol šerif vo vyhlásení podľa local10.com. Je pravdepodobné, že obete sú ďalšie. Muž z Floridy sa vraj k činu priznal.