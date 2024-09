Ukrajinec odpálil manželke delobuch vo vagíne: Teraz si vypočul svoj definitívny TREST

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Cudzinec, ktorý na Plzeňsku odpálil manželke v pošve delobuch, si odpyká 18 rokov väzenia. Trest za pokus o vraždu mu v utorok právoplatne potvrdil pražský vrchný súd. Zároveň mužovi predĺžil trest vyhostenia z Česka na neurčitú dobu. Muž odmietal, že by delobuch zapálil úmyselne. Podľa jeho verzie prevádzkovali so ženou sexuálne hry a delobuch sa náhodne vznietil, keď si chcel v tme posvietiť zapaľovačom.

"Pán obžalovaný má dostatočne vysokú inteligenciu na to, aby mohol predpokladať, aké asi musí mať účinky, keď manželke vloží do genitálu niečo podobné ako granát," podotkol predseda odvolacieho senátu Michal Hodoušek. "Jeho obhajoba je absurdná. Povedal by som, že sa ňou skutočne ani nemá cenu vážne zaoberať," dodal.

Tridsaťsedemročný Ukrajinec vážne zranil svoju o rok mladšiu moldavskú manželku vlani v septembri na ubytovni v Kožlanoch. Predtým ju udrel do tváre a spútal jej ruky lepiacou páskou, prelepil jej aj ústa. Zranená žena, ktorá popri popáleninách utrpela až štyri centimetre hlboké trhliny pošvovej steny, silno krvácala. Manžel jej najskôr odmietol privolať zdravotnú pomoc, neskôr ju na jej naliehanie odviezol do nemocnice, kde sa podrobila operácii na gynekologickej klinike. Bez okamžitého odborného zákroku by zomrela. Následné hojenie trvalo sedem týždňov.

Za vopred premyslený pokus o trýznivú vraždu hrozilo cudzincovi 15 až 20 rokov väzenia, prípadne aj vyšší výnimočný trest. Štátny zástupca trval na tom, že podmienky, ktoré zákon stanovuje pre uloženie výnimočného trestu, sú splnené. Zdôraznil veľmi vysoký stupeň závažnosti činu, zvlášť zavrhnutiahodný spôsob vykonania, zákernosť mužovho konania aj to, že zaútočil na blízkeho človeka. Sudca pripustil, že čisto z formálneho hľadiska sú podmienky splnené. "Nedá sa ale odhliadnuť od toho, že išlo iba o pokus a že obžalovaný bol doteraz úplne bezúhonný," vysvetlil Hodoušek, prečo jeho senát pokladá osemnásťročný trest za zodpovedajúci.

Advokát obžalovaného zase súd žiadal, aby bol jeho klient súdený maximálne za ťažké ublíženie na zdraví. Podľa obhajcu sa nepreukázal mužov úmysel vraždiť. Podotkol tiež, že klient sa podieľal na záchrane ženinho života, keď jej sám zaistil lekársku pomoc. "Jeho najdôležitejšou starosťou bolo, aby v byte poutieral," reagoval sudca a poukázal tak na skutočnosť, že cudzinec v byte zahladzoval stopy. Klamal tiež v nemocnici, kde lekárom tvrdil, že manželka spadla v kúpeľni alebo že asi niesla niečo ťažké.

Podľa znalcov muž netrpel v čase činu žiadnou duševnou poruchou a motivácia jeho počínania nebola chorobná. Nešlo o afekt, ale o vedome agresívne konanie. Muž má narcistické rysy a výrazne zníženú schopnosť zažívať pocit viny. "Je úplne evidentné, že poškodená od samého začiatku s jeho konaním nesúhlasila, ale bála sa ho a nemohla sa veľmi brániť," povedal Hodoušek. Súd žene priznal odškodné vo výške 641.000 korún (25 550 eur), zvyšok nároku vo výške 1,2 milióna korún (47 832 eur) má skúsiť uplatniť v občianskoprávnom konaní. Ďalších 115.000 korún (4 584 eur) musí odsúdený uhradiť zdravotnej poisťovni.