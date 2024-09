Hrozivé slová Putinovej pravej ruky Medvedeva: Vysmieva sa Trumpovi a predpovedá občiansku vojnu v USA

Dmitrij Medvedev s pohárom vína (Zdroj: profimedia.sk)

Dmitrij Medvedev bol prezidentom Ruska v rokoch 2008 až 2012 a potom predsedom vlády Ruskej federácie do roku 2020. Od roku 2020 zastáva funkciu zástupcu šéfa Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Medvedev ako lojálny Putinov propagandista vo vojne na Ukrajine

Zatiaľ čo Dmitrij Medvedev bol v tom čase vnímaný ako liberálna nádej Ruska, už tomu nič nenasvedčuje. Od začiatku ukrajinskej vojny vo februári 2022 sa bývalý ruský prezident opakovane dostával na titulky so štvavými príspevkami na sociálnych sieťach. Výnimkou nie je ani jeho posledný príspevok, ktorý zverejnil na svojom kanáli Telegram 7. septembra.

Pochmúrna prognóza amerických volieb v roku 2024

Aktuálne sú to prezidentské voľby v USA, na ktoré má Dmitrij Medvedev jasný názor. A očividne to nechce zamlčať svojim viac ako 1,39 miliónom predplatiteľov Telegramu. Putinova pravá ruka je presvedčená, že Spojeným štátom hrozí nová občianska vojna a USA sa zrútia.

Medvedev sa vysmieva Trumpovi za predvolebné sľuby

Môžu za to sankcie, ktoré USA uvalili na Rusko. Dmitrij Medvedev má len unavený úsmev a posmešné komentáre na adresu Donalda Trumpa, ktorý počas predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že chce tieto sankcie zrušiť. "Zruší ich, ak bude zvolený?" pýta sa Medvedev na Telegrame.

"Nie, samozrejme, že nie. Napriek svojmu zdanlivo 'nesystémovému' charakteru je Trump v konečnom dôsledku insiderom establishmentu. Áno, je to excentrický narcis, ale je aj pragmatik. Trump ako obchodník vie, že sankcie podkopávajú dominanciu dolára vo svete To však nie je dostatočný dôvod na to, aby sme v Spojených štátoch zorganizovali revolúciu a postavili sa proti protiruskej línii notoricky známeho Deep State, ktorá je oveľa silnejšia ako ktorýkoľvek Trump," hodnotí Medvedev situáciu v USA.