Záhada havárie ukrajinskej F-16: TÁTO teória sa Kyjevu vôbec nebude páčiť

Ukrajina prišla o prvú stíhačku F-16. (Zdroj: profimedia.sk)

Ukrajina potvrdila stratu jednej zo svojich stíhačiek F-16 a smrť pilota Oleksiiho „Moonfish“ Mesa. K incidentu došlo počas najväčšieho ruského náletu od začiatku vojny vo februári 2022.

archívne video

Video obsahuje unikátne zábery z prvých dní bojov v ruskej Kurskej oblasti, ako aj videá, ktoré natočili operátori mediálnych centier, ktorí ako prví z médií navštívili ruské územie. (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Skúsený pilot podľa informácií zostrelil tri ruské rakety a dron a pred stratou spojenia s riadiacim strediskom mal v zameriavači ďalší lietajúci objekt.

Pilot je mŕtvy a jedno z mála stíhacích lietadiel dodaných Západom je zničené. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne odvolal šéfa letectva bez udania konkrétnych dôvodov. Toľko k faktom. Otázka pozadia havárie F-16 však zostáva otvorená. Zrejme nešlo o ruskú raketu, no existujú rôzne teórie, či išlo o nehodu alebo niečo iné.

Bol to „friendly fire“?

Denník The New York Times špekuloval, že lietadlo mohlo byť zostrelené ukrajinským obranným systémom Patriot. Teória, ktorá sa Ukrajine určite nepáči, keďže sa snaží získať viac lietadiel F-16.

Zdrojom bol západný predstaviteľ oboznámený s vyšetrovaním, ktorý hovoril o „indikáciách“ náhodnej streľby. Nebol si však istý. Pri rozsiahlych útokoch raketami a dronmi sa zvyšuje riziko „priateľskej paľby“, napísal New York Times.

Ďalšie možné príčiny havárie

V sobotu sa však noviny odvolávali na dvoch vysokopostavených amerických vojenských predstaviteľov, ktorí „pravdepodobne nevidia ostreľovanie vlastnými jednotkami ako príčinu“ havárie. Americkí a ukrajinskí experti skúmajú množstvo možných príčin vrátane technickej poruchy a chyby pilota.

Anatolij Khrapchynskyi, bývalý dôstojník ukrajinského letectva, uviedol ďalšiu možnosť: Časti zničenej rakety mohli zasiahnuť F-16 na zraniteľnom mieste. Ďalšou otvorenou otázkou zostáva, aký prínos bude mať F-16 pre Ukrajinu. O účinnosti stíhacích lietadiel pri obrane proti leteckým útokom niet pochýb.

Na druhej strane začiatkom augusta bolo Ukrajine prisľúbených len menej ako sto F-16, hoci Zelenskyj v máji odhadol ich potrebu na 130. Z toho bol zatiaľ doručený len zlomok. Je teda zrejmé, že Ukrajina má menej F-16, ako potrebuje.

Ukrajina je navyše obmedzená v používaní F-16, pretože si musí udržiavať odstup od silnej ruskej protivzdušnej obrany. A aj keď sú F-16 na zemi, ich umiestnenie zohráva veľkú úlohu pri ochrane lietadiel pred ruskou armádou - ktorá má vlastný záujem na zničení lietadiel.