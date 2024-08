Francúzski socialisti a zelení už neveria Macronovi: Odmietajú s ním rokovať

Emmanuel Macron (Zdroj: SITA/Manon Cruz, Pool via AP)

PARÍŽ - Francúzski socialisti a zelení nebudú ďalej rokovať s prezidentom Emmanuelom Macronom s cieľom nájsť riešenie patovej situácie pri formovaní novej vlády po nedávnych predčasných voľbách. Oznámili to v utorok lídri oboch strán.

Rokovania francúzskeho prezidenta s ľavicou mali v utorok pokračovať, jej lídri sa však na nich odmietli zúčastniť. Macron totiž v pondelok vyhlásil, že ľavicová vláda by v parlamente nemala dostatok hlasov na získanie dôvery a jej vymenovanie by tak predstavovalo "hrozbu pre inštitucionálnu stabilitu" krajiny."Tieto voľby nám ukradli," vyhlásila predsedníčka Strany zelených Marine Tondelierová pre lokálnu rozhlasovú stanicu. "Nebudeme pokračovať v týchto 'akože rokovaniach' s prezidentom, ktorý tak či tak nepočúva... a je posadnutý tým, aby to mohol naďalej riadiť. Nehľadá riešenie, ale snaží sa mu zabrániť," dodala Tondelierová.

Predseda Socialistickej strany Olivier Faure pre televíznu stanicu France 2 vyhlásil, že na tejto "paródii na demokraciu" sa nebude zúčastňovať, keďže vyhliadky na vládu vedenú ľavicou padli.Krajne ľavicová strana LFI, ktorá je súčasťou aliancie Národný ľudový front (NFP), zvolala na 7. septembra hromadné protesty proti Macronovi. Lídri NFP, ktorý v predčasných voľbách na prelome júna a júla získal najviac kresiel v Národnom zhromaždení, opakovane prízvukovali, že ďalší premiér by mal pochádzať z ich radov.