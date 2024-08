Benátky majú problém: Hľadajú nových gondoliérov! Ponúkajú takýto závratný plat

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com/LunarSeaArt)

BENÁTKY - V Taliansku sa objavil inzerát na to najromantickejšie pracovné miesto na svete! Mesto Benátky hľadá nových gondoliérov – vodičov lodí, ktorí celý deň vozia turistov po romantických kanáloch.

Ako úspešný gondoliér môžete na tradičných benátskych člnoch zarobiť až 150 000 eur ročne, uvádza „Mirror“. Ponuka je tiež mimoriadne vzácna; licencie na gondoly sa totiž zvyčajne dedia.

archívne video

Obrovské sklamanie pre turisto: Benátske kanály vyzerajú ako stoka (Zdroj: Profimedia)

Zdá sa však, že výcvik nie je taký jednoduchý. Ako vysvetlili úrady v Taliansku, ak sa chcete naučiť „umenie gondoliéra“, musíte najprv absolvovať kurz.

Kurz trvá celých šesť mesiacov, presnejšie 400 hodín. Na konci by ste dostali akýsi certifikát, ktorý vás oprávňuje na získanie lodného preukazu v špeciálnom oddelení „vodič gondoly“. Žiadosti o prácu snov sa prijímajú iba cez online formulár.

Výňatok z oficiálneho výberového konania od talianskych úradov (Zdroj: Comune di Venezia)

Kritériá sú prísne. Prevádzkovatelia gondoly musia mať minimálne 18 rokov, stredoškolské vzdelanie, vedieť plávať a predložiť lekárske potvrdenie preukazujúce dobrý zdravotný stav.

Okrem toho musí budúci vodný taxikár ovládať taliančinu, vedieť poskytnúť prvú pomoc a poznať históriu Benátok, aby o nej vedel návštevníkom mesta niečo povedať. Dostanete aj vlastnú gondolu, ktorá je dlhá takmer jedenásť metrov a vyžaduje si neustálu údržbu.

Najprv tiež musíte zaplatiť 1000 eur za školenie . Potom by ste mali byť schopní naozaj dobre zarábať, aspoň ak ste šikovný. 30-minútová cesta stojí oficiálne okolo 80 eur, no od 19:00 sa cena dvíha na 100 eur – nie je to zlá hodinová mzda.

Ale gondolieri si aj tak dokážu veľa zarobiť, napríklad spevom alebo hrou na hudobnom nástroji. Každý rok navštívi Benátky okolo 30 miliónov turistov. Pre nápor návštevníkov začalo mesto spoplatňovať vstupné.