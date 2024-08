MIMORIADNY ONLINE V celej Ukrajine bol vyhlásený vzdušný poplach! Poľsko oznámilo štart stíhačiek i spojeneckých lietadiel

(Zdroj: Getty Images)

VARŠAVA - V pondelok vyštartovali v Poľsku stíhačky. Stalo sa tak potom, ako v celej Ukrajine bol vyhlásený vzdušný poplach. Rusko poslalo do vzduchu 11 bombardérov Tu-95 a drony. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

VIDEO

Šťastný Deň nezávislosti, Ukrajina! (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

10:11 Rusko v skorých ranných hodinách masívne bombardovalo Ukrajinu zo vzduchu raketami, riadenými strelami a bezpilotnými lietadlami. Pozorovatelia v Kyjeve hovoria o jednom z najťažších náletov za dva a pol roka vojny. Podľa oficiálnej leteckej výstražnej aplikácie boli hlásené výbuchy v okolí hlavného mesta a v regiónoch Žitomir, Chmelnyckyj, Ternopil a Ľvov. V Kyjeve sú problémy s dodávkami elektriny, ako oznámil starosta Vitalij Kličko na Telegrame.

9:53 V pondelok vyštartovali v Poľsku stíhačky. Stalo sa tak potom, ako v celej Ukrajine bol vyhlásený vzdušný poplach. Rusko poslalo do vzduchu 11 bombardérov Tu-95 a drony. „Veliteľstvo letectva oznámilo, že z ruských letísk odštartovalo 11 strategických bombardérov Tu-95. Stroje môžu niesť riadené strely. Operačné velenie (poľských) ozbrojených síl oznámilo štart poľských aj spojeneckých lietadiel,“ napísala Gazeta Wyborcza.

9:20 Najmenej traja ľudia prišli v pondelok o život na počas masívnych ruských vzdušných útokov na Ukrajinu, uviedli tamojšie oblastné úrady. Informuje o tom agentúra Reuters.

8:50 Ruský raketový útok zabil jednu osobu v meste Luck vo Volynskej oblasti a poškodil bytový dom a infraštruktúru 26. augusta, uviedol starosta Lucku Ihor Polishchuk v telegrame.

8:33 DTEK, najväčšia ukrajinská súkromná energetická spoločnosť, 26. augusta uviedla, že na celej Ukrajine sú núdzové odstávky elektriny. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že v "niekoľkých štvrtiach" hlavného mesta došlo k výpadkom elektriny a neskôr dodal, že na pravom brehu mesta sú problémy s dodávkou vody.

8:10 Výbuchy boli hlásené 26. augusta v Kyjeve, Charkove, Odese, Vinnici, Záporoží, Kremenčuku, Dnipre, Chmelnyckom, Kropyvnickom, Lucke a Kryvyj Roh.

7:40 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že jednotkám Kyjeva sa podaril menší postup do vnútra územia ruskej Kurskej oblasti a ovládli tam ďalšie dve obce. Došlo k tomu viac než dva týždne po začiatku prekvapivej ofenzívy na ruské územie, informuje o tom agetúra AFP.

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco)

7:27 Podľa analýzy vizuálnych dôkazov od Washington Post Ukrajina od začiatku jej vpádu do ruskej Kurskej oblasti 6. augusta zrejme zajala najmenej 247 ruských vojakov.

7:13 Ruská protivzdušná obrana v noci zostrelila 20 ukrajinských dronov nad viacerými oblasťami. V pondelok to uviedlo ruské ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra Reuters.

6:45 Trosky zo zničených ukrajinských dronov v ruskej Saratovskej oblasti poškodili niekoľko domov v mestách Saratov a Engels. V noci na pondelok to na sociálnej sieti Telegram uviedol gubernátor oblasti Roman Busargin. Informuje o tom agentúra Reuters.

6:15 Predstavitelia sociálnej siete Telegram v nedeľu vyhlásili, že jej zakladateľ a generálny riaditeľ Pavel Durov nemá čo skrývať a že je absurdné, aby bol majiteľ zodpovedný za zneužívanie platformy. Durova zadržala v sobotu francúzska polícia v rámci vyšetrovania trestných činov súvisiacich s Telegramom. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.

6:00 Rusko znova zaútočilo dronmi na Kyjev, oznámila v noci na pondelok ukrajinská armáda. Dodala, že podľa predbežných údajov nedošlo k zraneniam ani škodám. Informovala o tom agentúra Reuters.

Agentúra Reuters potvrdila úmrtie svojho pracovníka po raketovom útoku

Po raketovom útoku na hotel v ukrajinskom meste Kramatorsk zahynul člen spravodajského tímu agentúry Reuters Ryan Evans. Ďalší dvaja pracovníci sa zranili. Útok sa udial v sobotu večer. V nedeľu úmrtie svojho pracovníka potvrdila agentúra Reuters. Evans (38) pre agentúru Reuters pracoval ak bezpečnostný poradca. Spolu s piatimi ďalšími členmi tímu bol ubytovaný v hoteli Sapphire v Kramatorsku. Pochádzal z Veľkej Británie a v minulosti pôsobil v jej ozbrojených silách. Pre britskú agentúru pracoval od roku 2022 a novinárom radil v bezpečnostných otázkach. Pôsobil na celom svete vrátane Ukrajiny, Izraela a parížskej olympiády.

Na snímke bezpečnostný poradca agentúry Reuters Ryan Evans, ktorý zahynul po raketovom útoku na hotel v ukrajinskom meste Kramatorsk. (Zdroj: TASR/AP/Ryan Evans/Reuters)

"Ryanovej rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Ryan pomáhal mnohým našim novinárom pokrývať udalosti po celom svete; bude nám veľmi chýbať," uviedla agentúra Reuters. Dvaja ďalší pracovníci Reuters sú zranení, pričom jeden vážne. Oboch previezli do nemocnice.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že hotel zasiahla ruská balistická strela Iskander. Útok bol podľa neho "absolútne cielený a premyslený." Ruské ministerstvo obrany sa k situácii nevyjadrilo. Kramatorsk, ktorý sa nachádza približne 20 kilometrov od frontovej línie, je ešte stále pod kontrolou Ukrajiny. V júni Rusko zasiahlo v tomto meste reštauráciu, ktorú často navštevovali aj zahraniční novinári či humanitárni pracovníci. O život vtedy prišlo najmenej 12 osôb.

Na hranici sa zhromažďujú bieloruské vojenské jednotky

Týždeň po tom, ako Bielorusko oznámilo nasadenie posíl na hranici s Ukrajinou, vláda v Kyjeve v nedeľu potvrdila, že bieloruskí vojaci sa zhromažďujú v tejto oblasti. Vyzvala súčasne Minsk, aby tieto jednotky stiahol do primeranej vzdialenosti od hranice. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.

Nové jednotky s tankami, delostrelectvom a systémami protivzdušnej obrany spozorovali v Homeľskej oblasti na juhovýchode Bieloruska "pod zámienkou vojenských cvičení", uviedlo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Bieloruských predstaviteľov vyzvalo, aby "v záujme svojej krajiny nezopakovali pod tlakom Moskvy tragické chyby". Ministerstvo zdôraznilo, že Kyjev neplánuje žiadne nepriateľské činy voči Bielorusom.

Alexander Lukašenko (Zdroj: SITA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)

Bieloruský líder Alexandr Lukašenko predtým oznámil posilnenie vojenských jednotiek na hranici s Ukrajinou, čo odôvodnil veľkým zvýšením počtu vojakov na ukrajinskej strane. Tvrdil, že Ukrajina tam umiestnila 120 000 vojakov. Minsk, spojenec Moskvy, sa aktívne nezapája do vojny Ruska proti Ukrajine. Lukašenko však vo februári 2022 povolil ruským jednotkám napadnúť Ukrajinu aj z bieloruského územia, kam predtým prišli podľa Moskvy a Minska na vojenské cvičenia.