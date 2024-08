Stratovulkán Whakaari: Pre jeho erupciu na Na Novom Zélande prerušili leteckú dopravu

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Satellite image ©2023 Maxar Technologies via AP)

WELLINGTON - Stratovulkán White Island na rovnomennom ostrove vychrlil vo štvrtok do ovzdušia stĺp popola, čo malo za následok prerušenie leteckej dopravy na neďalekom novozélandskom Severnom ostrove.

Ako uviedla agentúra AFP, národný dopravca Air New Zealand zrušil nateraz desať letov, pretože sopečný popol na niektorých z letísk zasiahol letové trasy. Z analýzy družicových snímok vyplýva, že "malá eruptívna aktivita" sa začala začiatkom augusta. Miestni vedci sa domnievajú, že ide o súčasť typických erupčných cyklov zdokumentovaných na White Islande, pre ktorý miestni Maoriovia používajú názov Whakaari.

Vedci upozornili, že chrlenie popola môže pokračovať ešte "týždne až mesiace". Pripustili, že niektorí citlivejší ľudia môžu teray cítiť sopečný plyn alebo trpieť miernym podráždením očí či hrdla. Začiatkom augusta Nový Zéland zvýšil stupeň varovania pred erupciou na tretiu z maximálne piatich úrovní. AFP pripomenula, že k erupcii došlo na sopke, ktorá vybuchla aj v roku 2019, pričom prišlo o život 22 ľudí.

White Island, ktorý je vrcholom podmorského vulkánu, bol do erupcie z 9. decembra 2019 populárnou turistickou destináciou. V čase, keď zo sopečného prieduchu vybuchol stĺp popola a pary, bolo na ostrove 47 ľudí. Mnoho z mŕtvych a zranených boli turisti, ktorí cestovali z Austrálie na palube výletnej lode Ovation of the Seas firmy Royal Caribbean. Štrnásť obetí bolo z Austrálie, piati boli Američania, dvaja Novozélanďania a jeden bol z Nemecka. Od tejto erupcie s tragickými následkami sú turistické prehliadky na White Islande zakázané.