Katalánsky líder uviedol, že sa počas návštevy Španielska neplánoval vydať úradom

Puigdemont, ktorý utiekol do zahraničia po tom, ako v roku 2017 viedol neúspešnú snahu o nezávislosť Katalánska, sa vo štvrtok vrátil do Španielska. V centre Barcelony sa prihovoril tisícom priaznivcom a následne sa vytratil. V piatok večer na sieti X uviedol, že sa po "niekoľkých náročných dňoch" vrátil do Belgicka, kde posledných sedem rokov žije.

"Nikdy som nemal v úmysle vydať sa súdnemu orgánu, ktorý nie je kompetentný ani na to, aby nás prenasledoval... ani na to, aby vykonával spravodlivosť, ale je motivovaný politickými cieľmi," povedal Puigdemont vo videu na X.

Šesťdesiatjedenročný Puigdemont sa chcel vo štvrtok dostať do budovy katalánskeho regionálneho parlamentu, aby sa zúčastnil na hlasovaní o novom lídrovi tohto bohatého regiónu. Kvôli prítomnosti množstva policajtov v parku neďaleko parlamentu, kde predniesol svoj prejav, sa rozhodol odísť a vyhnúť sa "istému zatknutiu".

Policajti ho plánovali zatknúť "v najvhodnejšom čase, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku", uviedla polícia. Traja príslušníci polície podozriví z napomáhania Puigdemontovi pri úteku boli zadržaní.

Puigdemont stál na čele regionálnej vlády Katalánska v roku 2017, keď presadila nezákonné referendum o odtrhnutí sa od Španielska. Nasledovalo vyhlásenie krátkej nezávislosti, madridské úrady ju však zrušili. Puigdemont onedlho nato ušiel do zahraničia, aby sa vyhol trestnému stíhaniu, ale španielska justícia ho stále hľadá. Španielsky najvyšší súd 1. júla rozhodol, že zákon o amnestii pre katalánskych separatistov, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sa na neho nevzťahuje v plnej miere.