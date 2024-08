Južná Kórea hlási ďalšie severokórejské balóny s odpadkami

Juhokórejskí vojaci v ochrannom odeve kontrolujú odpadky z balóna, ktoré vypustila Severná Kórea (Zdroj: TASR/AP/Im Sun-suk/Yonhap)

Juhokórejský generálny štáb v oznámení uviedol, že balóny leteli smerom na pohraničnú provinciu Kjonggi, ktorá obklopuje hlavné mesto Soul. Obyvateľov vyzvali, aby tieto objekty nechytali a namiesto toho ich hlásili polícii.

Heger na schôdzke V4 s Južnou Kóreou: Máme rovnaké hodnoty a čelíme rovnakým výzvam (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Od konca mája Severná Kórea poslala cez hranicu najmenej 3600 balónov, ktoré niesli odpadky, no tiež hnoj. Juhokórejská armáda od polovice júla reaguje metódami psychologickej vojny a do izolovanej susednej krajiny vysiela reproduktormi propagandu. Severokórejské vedenie to označuje za závažnú provokáciu.

Napätie na Kórejskom polostrove sa po dočasnej fáze deeskalácie v poslednom čase znova zvýšilo. Od začiatku roku 2022 Severná Kórea zintenzívnila testy rakiet schopných niesť jadrové zbrane i ďalšej výzbroje. Južná Kórea a USA medzičasom posilňujú svoju vojenskú spoluprácu.