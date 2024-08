Zábery, z ktorých mrazí: Pád psa z lanovky v Tatrách, týranie a ľahostajnosť majiteľa, VIDEO vyvolalo vlnu pobúrenia!

Zábery z ktorých behá mráz po chrbte, pes v obrovskej výške zoskočil z lanovky (Zdroj: Facebook/Tatromaniak)

Podľa videa bol pes vystresovaný a zrejme sa snažil dostať za majiteľom, ktorý išiel na sedačke pred ním a tak v jednej chvíli z lanovky náhle zoskočil. Tá však bola v obrovskej výške a hoci na videu nie je vidieť pád zvieraťa, zvuky svedčia o tom, že pes utrpel vážne zranenia.

Prípadom sa aktuálne zaoberá polícia, ako aj obsluha lanovky. Incident sa stal na sedačkovej lanovke v poľskom stredisku Szymoszkowa, informoval na Facebooku profil Tatromania. „Pri zjazde dolu si turisti všimli osamelého psa cestujúceho v opačnom smere, ktorý zoskočil z veľkej výšky,“ uviedol autor k videu.

Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre citlivé povahy a maloletých

Majiteľ, ktorý cestoval v sedačke pred psom s ďalšími dvoma psami na vôdzke je teraz terčom kritiky. V pravidlách cestovania lanovkou v spomínanom stredisku je ale jasne napísané, že psi majú vstup povolení len pod stálym dohľadom a musia mať vôdzku a náhubok. Podľa komentárov pod videom bola zrejme ľahostajná aj obsluha lanovky, ktorá takéto konanie majiteľa dovolila.

Komentujúci zároveň uviedli, že z takej výšky sú šance na prežitie psa minimálne. Je teda otázke či obsluha lanovky o tomto kroku vedela a týranie psa dovolila. Prípadom sa intenzívne zaoberá poľská polícia. Predseda spoločnosti, ktorá prevádzkuje lanovku v rozhovore pre poľský tvn24.pl uviedol, že celá záležitosť bude určite objasnená. „Pokiaľ boli porušené predpisy a nariadenia, budú vyvodené aj dôsledky. Nie je to tak, že by sme to chceli zamiesť pod koberec a nechať to bez vysvetlenia zmiznúť. Musíme to objasniť, aby sa v budúcnosti už nič podobné neopakovalo,“ dodal Jan Walkosz Jambor.