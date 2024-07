Vojna v Sudáne si vyžiadala vyše 14-tisíc mŕtvych: Spojené kráľovstvo prispeje humanitárnou pomocou

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Amr Nabil)

Podľa Úradu pre zahraničné veci, Spoločenstvo národov a rozvoj (FCDO) utiekli zo Sudánu v dôsledku násilia, ktoré vypuklo po prevrate v apríli minulého roka, už približne viac ako dva milióny ľudí, pričom do susednej Líbye denne prichádza zo Sudánu vyše 1200 osôb.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 851 (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Ministerka pre rozvoj Annaliese Doddsová uviedla, že finančné prostriedky pôjdu na humanitárnu pomoc v ťažko dostupnom regióne Kufra na východe Líbye, kde podľa odhadov OSN potrebuje podporu 45.000 utečencov. "Spojené kráľovstvo je odhodlané poskytnúť život zachraňujúcu pomoc najzraniteľnejším ľuďom na svete vrátane detí, ktoré utekajú pred násilím vo vojnou zmietanom Sudáne," vyhlásila Doddsová. "Spolu s našimi medzinárodnými partnermi táto podpora v Líbyi poskytne vysídleným utečencom veľmi potrebnú vodu a núdzové zdravotnícke, hygienické a sanitárne služby," dodala britská ministerka.

Toto rozhodnutie odráža záväzok vlády spolupracovať s medzinárodnými partnermi pri riešení humanitárnych kríz, ktoré vedú ľudí k úteku z domovov, a posilniť podporu utečencov v ich domovských regiónoch, tvrdí FCDO. Sudánska vojna sa začala v apríli minulého roka, keď napätie medzi armádou a polovojenskými jednotkami rýchlej podpory prerástlo do otvorených bojov v celej krajine. Podľa OSN si konflikt vyžiadal už viac ako 14.000 mŕtvych a najmenej 33.000 zranených.