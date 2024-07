Dcéra kamerunského prezidenta urobila coming out: Odporcovia LGBTQ+ dali podnet

Ilustračné foto (Zdroj: Gettty Images)

Brenda Biyaová na znak odporu voči svojej rodnej krajine zverejnila 30. júna - v posledný deň mesiaca hrdosti na príslušnosť k LGBTQ+ - fotografiu, na ktorej sa bozkáva so svojou partnerkou.Združenie proti "dekriminalizácii homosexuality", ktoré má v Kamerune údajne 5000 členov, podalo 9. júla na prezidentovu dcéru podnet na prokuratúru pre "propagáciu a podnecovanie k praktizovaniu homosexuality".V už vymazanom príspevku Brenda Biyaová uviedla: "Som do teba blázon a chcem, aby to svet vedel."

💬 «Que mon histoire fasse changer la loi»



Brenda Biya, la fille du président camerounais s’exprime après son coming out



Elle se confie au «Parisien», une semaine après avoir posté une photo d’elle en train d’embrasser sa copine sur Instagram



➡️ https://t.co/r5zrT2wKip pic.twitter.com/3BvLo21zeq — Le Parisien (@le_Parisien) July 9, 2024

Jej otec, 91-ročný líder Kamerunu, na toto priznanie a vyznanie nereagoval, ale tamojšie médiá už medzičasom odsúdili "pokrytectvo" hlavy štátu.Vymazanie svojho príspevku na sieti Instagram Brenda Biyaová zdôvodnila tým, že naň dostala veľa negatívnych komentárov, urážok a kritiky, ale aj podporné reakcie od LGBTQ+ komunít.

Alice Nkomová, kamerunská právnička špecializujúca sa na obhajobu LGBTQ+ ľudí, pripomenula, že Brenda Biyaová "riskovala, keď sa postavila proti svojmu otcovi a prezidentovi". Právnička dodala, že ide o otázku ľudských práv, takže ľudia by mali Brendu podporiť, aby umocnili jej posolstvo.Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch v roku 2022 odsúdila "násilie a zneužívanie", ktorému sú LGBTQ+ ľudia v Kamerune bežne vystavovaní.