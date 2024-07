Indický premiér pricestuje v pondelok do Ruska: Diskusia s Putinom o priateľských vzťahoch

Indický premiér Naréndra Módí (Zdroj: TASR/AP)

Pôjde o prvú Módího cestu do Ruska od začiatku vojenskej invázie Moskvy na Ukrajine, pripomína AFP. Módí a ruský prezident Vladimir Putin budú diskutovať o "perspektívach ďalšieho rozvoja tradične priateľských rusko-indických vzťahov, ako aj o relevantných otázkach medzinárodnej a regionálnej agendy," uviedol Kremeľ v príspevku na sieti Telegram.

Rusko a India udržiavajú úzke vzťahy, ktoré siahajú až do obdobia studenej vojny. Najľudnatejšia krajina sveta sa pod Módího vedením vyhla odsúdeniu ruského postupu v súvislosti s inváziou na Ukrajinu, zároveň však zdôraznila potrebu mierového riešenia.

India nakupuje ropu z Ruska

India, ktorá je tretím najväčším spotrebiteľom ropy na svete, je zároveň významným odberateľom ruskej ropy. India zvýšila objem nakupovanej ropy z Ruska v porovnaní s rokom 2021 viac ako 20-násobne, uvádza Sky News.

Indický premiér navštívil Rusko naposledy v roku 2019, keď sa zúčastnil na ekonomickom fóre vo Vladivostoku. S Putinom sa stretol v roku 2022 na okraj summitu Šanghajskej organizácie spolupráce v Uzbekistane. Módiho návšteva sa uskutoční po tohtoročných voľbách v Indii, v ktorých si Módí ako predseda vlády víťazstvom svojej nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) zaistil tretie funkčné obdobie.