Experti už teraz predpovedajú: Takáto bude tohtoročná zima

(Zdroj: Getty Images)

Počasie počas tohtoročnej zimy by podľa prvých prognóz odborníkov mal ovplyvniť slabý polárny vír. Ten má sposobiť, že tohtoročná zima bude neobvykle chladná. Ako píšu experti z portálu Severe Weather, práve sila polárneho víru ovplyvňuje to, či sa studený vzduch udrží počas zimy pri severnom póle.

archívne video

Šokujúci pohľad na Dubaj: Za jediný deň spadlo viac zrážok ako inokedy za rok (Zdroj: Profimedia)

Lenže na rozdiel od toho, čo by sme si mohli myslieť, bude polárny vír slabší a tak studené počasie so silným mrazom sa dostane aj do Európy a na Slovensko.

Meteorológovia na Severe Weather píšu: „Ak teda chcete chladnejšiu a snehovejšiu zimu, môžete sa spoľahnúť na slabý polárny vír. V prírode slabý polárny vír v podstate znamená rozpad stratosférického polárneho víru. To sa zvyčajne dosiahne zvýšením tlaku alebo teploty v polárnej stratosfére. Takéto udalosti nazývame ,náhle stratosférické oteplenie‘. Ako už názov napovedá, ide o prudké zvýšenie teploty v stratosfére.“

Oslabenie polárneho víru však môže podľa meteorológov ovplyvniť aj efekt zvaný La Niña. Ten sa má objaviť v druhej polovici tohto roka a spôsobiť mimoriadne chladné teploty na rovníku v Tichom oceáne. To zas môže ovplyvniť globálne počasie počas zimy na severnej pologuli.

La Niña často prináša tuhšie zimy do oblasti Európy, pretože ovplyvňuje prúdenie vzduchu. To prináša silné vetry a dážď cez Atlantik. Aj portál The Weather Outlook konštatuje, že La Niña obvykle prináša studenšie zimy do Európy a Veľkej Británie.