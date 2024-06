Muž, ktorý zasunul žene petardu do vagíny, pozná svoj rozsudok! Do Česka sa tak skoro nevráti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PLZEŇ - Trestom 18 rokov väzenia vo väznici so zvýšenou ostražitosťou a vyhostením na desať rokov potrestal dnes Krajský súd v Plzni 36-ročného cudzinca, ktorý sa spovedal z pokusu o vraždu svojej o rok mladšej manželky. Ukrajinec podľa súdu vlani v septembri v Kožlanoch na Plzeňsku najskôr udrel svoju moldavskú manželku do tváre, spútal ju lepiacou páskou a potom jej do genitálie zasunul petardu a zapálil ju. Pri výbuchu pyrotechniky utrpela žena rozsiahle zranenia a život jej zachránila akútna špecializovaná operácia v plzenskej fakultnej nemocnici. Z mnohopočetných trhlín, hlbokých až štyri centimetre, masívne krvácala.

Muž priznal, že petardu zapálil. Na súde ale tvrdil, že to nebol úmysel, ale nešťastná náhoda pri erotickej hre. Manželku vraj určite nechcel usmrtiť. Žena vypovedala, že aj napriek značnému krvácaniu jej muž po výbuchu pyrotechniky nezavolal sanitku. Po čase ju sám odviezol do fakultnej nemocnice. Na ubytovni ale predtým upokojil použité lepiace pásky a utrel zakrvavenú podlahu.

Podľa súdu cudzinec spáchal čin zvlášť surovým spôsobom a konal s rozmyslom. Okrem väzenia a vyhostenia nariadil mužovi zaplatiť manželke odškodné a bolestné v celkovej výške vyše 620-tisíc korún. Zdravotnej poisťovni má zaplatiť 115-tisíc korún. Ako jedinú poľahčujúcu okolnosť konštatoval súd mužovu doterajšiu bezúhonnosť. Neuveril jeho prejavenej ľútosti, lebo aj podľa posudku znalcov jej nie je schopný, pretože nemá rozvinuté vyššie city. Rozsudok nie je právoplatný, cudzinec a splnomocnenkyňa poškodenej ženy si ponechali lehotu na prípadné odvolanie. Prokurátor, ktorý navrhoval výnimočný trest v dĺžke 21 rokov, sa proti verdiktu na mieste odvolal. Obhajoba naopak požadovala, aby súd čin posudzoval ako ublíženie na zdraví.

Žalovaný skutok sa stal vlani 30. septembra večer na ubytovni v Kožlanoch, kde muž z presne nezistených dôvodov spútal svoju manželku lepiacou páskou, aby jej znemožnil obranu, ústa jej upchal hadrom a zalepil páskou a potom jej na posteli do genitálu zasunul petardu a zapálil ju, hoci musel vedieť, že Výbuch môže ženu usmrtiť, uviedol sudca v rozsudku. Cudzinec na súde nezapieral, že žene vložil do prirodzenej petardu, tvrdil ale, že to bola súčasť erotickej hry. Vypovedal, že v kritický deň za ním prišla manželka, ktorá sa asi mesiac pred tým od neho odsťahovala. On chystal romantickú večeru so sektom, porozprávali si, mali spolu sex a muž potom žene údajne navrhol ďalšie sexuálne hrátky. Keď nakoniec súhlasila, zalepil jej ruky páskou, dal do úst hadr a prelepil páskou, vypovedal na súde. Tvrdil, že popri posteli si všimol vrecúško, vytiahol z neho petardu a strčil ju do ženiny vaginy.

"V ten moment sa mi to zdalo zábavné. Ona mi povedala, že tak sa hrať nechce, nech to vytiahnem," opísal v máji na súde. Keďže ale vraj bola v izbe kvôli intímnej atmosfére tma, na vec v ženinom tele nevidel, tak zapálil zapaľovač, aby si posvietil a petardu vytiahol, vypovedal. Žena sa ale vraj zľakla a začala kričať a hádzať sebou. "V ten moment som zdvihol zapaľovač, aby bol bližšie a aby som mohol petardu vytiahnuť, ale petarda sa zapálila," vypovedal muž. V šoku vraj stuhol a nedokázal zapálenú pyrotechniku z ženina tela vytiahnuť.

Podľa sudcu je verzia nelogická

"Táto verzia je úplne iracionálna a nelogická," konštatoval sudca. Keby sa muž podľa neho skutočne snažil vytiahnuť petardu, mohol ísť rozsvietiť svetlo. Keby sa snažil vytiahnuť už zapálenú petardu, mal by sám zranenia, ale nič také sa nestalo, uviedol sudca. Neuveril ani tomu, že popri posteli by bolo úplne náhodne vrecko s pyrotechnikou.

Sexuálne praktiky so zväzovaním podľa cudzinca nikdy predtým so ženou nepraktizovali. Manželka ale na súde v mužovej neprítomnosti povedala, že ju už skôr zväzoval, vždy lepiacou páskou. Prelepoval jej tiež ústa. Aj petardu do nej vraj už raz na Ukrajine zasunul a držal v ruke zapaľovač, ale pyrotechniku vtedy nezapálil. Preto ju vlani nenapadlo, že to tentoraz urobí.

Manželia žili na Ukrajine, muž jazdil posledné štyri až päť rokov za prácou do Čiech. Žena so synom za ním prišla po vypuknutí vojny na Ukrajine. Manželstvo plné hádok ale podľa nej nebolo šťastné, muž ju aj bil. Dlhší čas mu hovorila, že ho opustí. Keď to po návrate z dovolenky v polovici vlaňajšieho septembra urobila, muž jej vraj denne volal a prosil ju, aby sa vrátila, čo nechcela.