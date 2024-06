MIMORIADNY ONLINE Rusko sa zabáva na videohovore s britským ministrom o Ukrajine: Kremeľ odsúdil 15-ročné dieťa! Toto je dôvod

Na snímke, ktorú zverejnila tlačová služba ruského ministerstva obrany v utorok 25. júna 2024, ruskí vojaci strieľajú zo 152 mm húfnice "Msta-B" na neznámom mieste na Ukrajine. (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine deň č. 854

Súhrn vojny na Ukrajine deň č. 854 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Ruskí vtipkári zverejnili videohovor s britským ministrom Cameronom o Ukrajine

Britské ministerstvo zahraničných vecí začiatkom júna uviedlo, že Cameron uskutočnil videohovor s osobou, ktorá sa vydávala za Porošenka, a potom si uvedomil, že sa stal obeťou podvodu. Kremeľ podľa neho šíri dezinformácie, "aby sa pokúsil odvrátiť pozornosť od svojich nezákonných aktivít na Ukrajine a porušovania ľudských práv, ktoré sa tam páchajú".

Na zverejnenom videu, ktorého pravosť Reuters nedokázala nezávisle overiť, je vidieť a počuť Camerona, ktorý hovorí o témach súvisiacich s Ukrajinou. Britský minister rozprával o súkromnej večeri s prezidentským kandidátom Spojených štátov Donaldom Trumpom, počas ktorej sa snažil amerického exprezidenta presvedčiť, aby republikáni hlasovali za vojenskú pomoc pre Ukrajinu.

Cameron údajne uviedol, že Republikánska strana je v otázke Ukrajiny rozdelená a Trumpovi povedal, že sa mýli, ak si myslí, že ruský prezident Vladimir Putin chce len Krym a Donbas - dve z piatich oblastí na Ukrajine, ktoré Rusko nezákonne anektovalo.

Denník Washington Post v apríli informoval, že Trump v súkromí hovoril o možnosti, že by si Putin ponechal Krym a Donbas výmenou za mier. Túto informáciu však nepotvrdil nikto z Trumpovho tímu, píše Reuters.

Vovan & Lexus managed to prank David Cameron. Full version https://t.co/Yohcfai9oh pic.twitter.com/e0iMpAR0oK — Farnak (@Farnakyboy) June 26, 2024

"Trump je presvedčený, že sa dá uzavrieť dohoda, a to nie je pravda, pretože Putin chce oveľa viac," povedal Cameron. Domnieva sa, že ak Trump vyhrá prezidentské voľby, bude na bojisku podporovať víťaznú stranu, preto sú podľa Camerona tohtoročné letné boje také dôležité.

Na videu Cameron taktiež spomína, že Ukrajina na júlovom summite NATO vo Washingtone nedostane pozvánku na vstup do Aliancie, pretože Washington je proti tejto myšlienke. Britský minister hovoril aj o prípadnom francúzskom pláne vyslať na Ukrajinu vojakov, čo označil za nesprávny prístup, keďže by sa podľa neho stali terčom ruského prezidenta.

Cameron rozprával aj o rozhovore s ministrom zahraničných vecí Kazachstanu, ktorý sa týkal obáv tejto stredoázijskej krajiny, že Rusko chce získať "kúsok" jej severu, kde žije veľa etnických Rusov.

Skutočné mená vtipkárov Vovan a Lexus sú Vladimír Kuznecov a Alexej Stoljarov, pričom majú blízko k vláde prezidenta Putina. V minulosti opakovane podobným spôsobom nachytali aj ďalších politikov a celebrity vrátane poľského prezidenta Andrzeja Dudu i niekdajšej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

V Rusku odsúdili 15-ročného školáka, podľa Memorialu je politickým väzňom

Ruský vojenský súd v Moskve odsúdil 15-ročného Arsenija Turbina na päť rokov väzenia za účasť v teroristickej organizácii. Podľa vyšetrovateľov z ruskej tajnej služby FSB si žiak deviatej triedy z Orelskej oblasti dopisoval s légiou Sloboda Ruska, ktorá bojuje po boku ukrajinských síl proti režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. Informoval o tom dnes ruský spravodajský server Meduza, ktorý pôsobí z lotyšského exilu. Mimovládna organizácia na ochranu ľudských práv Memorial, ruskými úradmi zakázaná, uznala Turbina za politického väzňa, dodal server.

"Je to šikovný chlapec, sníval o tom, že ho prijmú (na moskovskú diplomatickú školu) MGIMO," povedala serveru Mediazona odsúdencova matka, dvadsaťštyriročná Irina Turbinová. Arsenij sa narodil v Dubaji, ale s otcom, ktorý bol zo Spojených arabských emirátov, sa jeho matka rozišla a chlapca vychovávala sama v Rusku. Kvôli farbe kože začali Arsenije v šiestej triede šikanovať a nadávali mu do "negrov". Sťažnosti však riaditeľka odmietla ako "výmysly" a "fantázie". Po tom, čo ho spolužiaci zmlátili a vyhodili na ulicu, kde bolo 19 stupňov pod nulou, matka dosiahla synovo preradenie do inej triedy.

Arsenij ale prepadol pocitu nespravodlivosti, keď škola neocenila jeho úspechy v vzdelávacích súťažiach, a zblížil sa so stúpencami opozičného politika Alexeja Navaľného. Vlani v apríli zatelefonoval do vysielania nezávislej televízie Dožď a vyhlásil, že ho ruský prezident Putin rozčúlil a že propagandistické filmy premietané v škole sú "úplný blábol". Nahrávku svojho vystúpenia Arsenij zverejnil na internete, za čo si matku predvolali do školy, a tak nahrávku museli zmazať.

O mesiac neskôr Arsenij napísal legionárom zo Slobody Ruska, že je ochotný vylepovať plagáty a bojovať proti propagande režimu, pretože sníva o oslobodení Ruska od Putina. Žiak tiež na sociálnej sieti komentoval situáciu politických väzňov a neúspešnú vzburu žoldnierov z Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina.

Turbinová podľa portálu nevylučuje, že úrady vyslali za jej synom provokatéra. Po oboznámení s ním Arsenij zverejnil niekoľko príspevkov proti vojne, ktorú vedie Rusko proti Ukrajine, a na vlastnom kanáli na sieti Telegram zverejňoval protirežimové príspevky, ako aj videá, ktoré nakrúcal jeho kamarát a ktoré ho zachytávali pri roznášaní letákov a pózovaní so symbolom légie Sloboda Ruska. Nasledovala domová prehliadka v ich byte a na začiatku septembra Arsenija odviezli na výsluch k vyšetrovateľovi FSB.

Pred súdom Turbin trval na svojej nevine a na tom, že iba cez aplikáciu odoslal legionárom kontakt na seba, na čo mu nikto neodpovedal. FSB ale trvala na tom, že žiak požiadal o prijatie do légie a že plnil jej rozkazy.

Na súde svedčili štyria spolužiaci, ktorí tvrdili, že Turbin často viedol reči o politike, Putina mal za zlodeja a nepodporoval ruskú inváziu na Ukrajinu. Dvaja svedkovia označili obžalovaného za neonacistu. Žiakova mama je presvedčená, že spolužiaci, odmenení skvelým vysvedčením, len opakovali to, čo im uložila FSB. Obžaloba žiadala osem rokov väzenia. Sudca Oleg Šišov nakoniec rozhodol o uložení trestu päť rokov.

Rozsudok syna šokoval, povedala Turbinová. "Strašne plakal. To nečakal. Celý čas sa držal, ale teraz veľa plakal, objal ma a prosil o odpustenie," povedala a pripomenula, že syna svojho času varovala, že reči o politike môžu v Rusku viesť len k nepríjemnostiam.