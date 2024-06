Dráma v Česku! Pri splavovaní rieky sa prevrátili: Hasiči zachraňovali z rozbúrenej rieky desať ľudí, z toho päť detí

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

🛶🛟 Z rozbouřené Moravy jsme zachránili 10 vodáků, když se u Mladče převrátili s kánoemi při splouvání řeky. Po nočních... Posted by HZS Olomouckého kraje on Saturday, June 22, 2024

Po nočných búrkach rozvodnený tok plný naplaveného dreva pôsobil podľa hovorkyne problémy na viacerých miestach. "S pomocou člna sme najprv vytiahli rodinu, ktorá z lode prepadla do vody a v prúde sa s dvoma deťmi držala stromov zasahujúcich do koryta. Pomohli sme im do člna a potom ich prepravili na breh, "uviedla Balážová.

Druhá hasičská posádka s člnom pomohla ďalšej skupine, ktorá sa rovnako prevrhla do rozvodnenej Moravy a nemohla sa dostať bezpečne na breh. "Postupne sme ich v rieke vyhľadali, pomohli im do člna a na breh. Celkovo sme zachránili z rozbúreného toku desať ľudí, z toho päť detí. Všetci boli podchladení, ale nezranení. Poskytli sme im tepelný komfort a dopravným automobilom sme ich prepravili do Litovle, "uviedla hovorkyňa.

V sobotu dopoludnia zasahovali hasiči aj pri Leštine

V sobotu dopoludnia zasahovali hasiči aj pri Leštine na Šumpersku, kde žena pri splavovaní Moravy prepadla z lode po náraze do kmeňa stromu do vody. "Na breh ju vytiahli ľudia, ktorí tiež privolali záchranárov a hasičov," uviedla Balážová. Po resuscitácii bola podľa nej prepravená leteckou záchrannou službou do nemocnice.

"Vzhľadom na stav toku a množstvo naplavených kmeňov sme kontaktovali Povodie Moravy, pomocou ťažkej techniky boli stromy odstránené. Počas zásahu naša jednotka varovala ľudí, aby rieku nesplavili kvôli možnému nebezpečenstvu, "doplnila hovorkyňa.