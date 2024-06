Atentát v Kyjeve! Protiruského opozičného politika strelili do hlavy: Išlo o politickú objednávku, tvrdí manželka

(Zdroj: Національна поліція України)

KYJEV - Prominentný kazašský opozičný politik a bloger Ajdos Sadykov bol vážne postrelený blízko svojho domu v Kyjeve. Na Ukrajine žije v azyle od roku 2014 spoločne so svojou manželkou. Podľa nej išlo politický útok. Aktuálne je Sadykov v nemocnici vo vážnom stave.

Ukrajinská polícia prijala v utorok na tiesňovú linku oznámenie, že na Ulici Viktora Yarmoly bolo počuť výstrely. "Na adresu okamžite vyrazili vyšetrovacie a operačné tímy Hlavného a Obvodného oddelenia PZ," informovala polícia na svojom webe. Tá zistila, že k autu zaparkovanému na ulici, v ktorom sa nachádzal muž s manželkou, pristúpila neznáma osoba a na muža vystrelila, po čom sa dal muž na útek. Žena zranená nebola. „Muž je momentálne vo vážnom stave v nemocnici. Strážcovia zákona prijímajú opatrenia na identifikáciu útočníka,“ dodali. Muž mal strelné poranenie na hlave.