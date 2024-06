Európska komisia chce bojovať proti zneužívaniu detí novým nariadením

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: SITA/Aris Oikonomou, Pool Photo via AP)

BRUSEL - Tridsaťšesť zákonodarcov v liste vyzvalo členské štáty Európskej únie, aby hlasovali proti nariadeniu, na základe ktorého by technologické spoločnosti museli monitorovať svoje sociálne platformy pre obsah súvisiaci so sexuálnym zneužívaním detí. Politici tvrdia, že by to narušilo základné práva ľudí v EÚ a obávajú sa dohľadu nad súkromím. S odvolaním sa na otvorený list o tom v utorok informovala agentúra DPA.