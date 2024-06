MIMORIADNY ONLINE Zrútil sa ruský bombardér: Posádka neprežila! Ukrajinská armáda útočila na ropnú rafinériu v Rusku

Záchranári odstraňujú trosky budovy, ktorú zničil ruský nálet v Charkove na Ukrajine v pondelok 10. júna 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 838

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 838 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:06 Ruské letectvo uskutočnilo v šesť náletov na pozície militantov v provinciách Dajr az-Zaur a Homs v strednej časti Sýrie, uviedla v pondelok ruská agentúra TASS s odvolaním sa na námestníka šéfa ruského centra pre zmierenie v Sýrii Jurija Popova. Informuje o tom agentúra Reuters.

7:02 Ruský bombardér typu SU-34 sa zrútil počas rutinného výcvikového letu v oblasti Kaukazu pravdepodobne v dôsledku technickej poruchy. Posádka na palube zahynula, uviedli v utorok ruské tlačové agentúry. Informuje Reuters.

"Predbežnou príčinou havárie lietadla je technická porucha," uvádza ruská agentúra TASS s odvolaním sa na predstaviteľa tamojšieho ministerstva obrany.

6:36 Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo odobratie akreditácie rakúskej reportérke verejnoprávneho telerozhlasu ORF a vyzvalo ju, aby opustila krajinu. Informuje o tom správa z agentúry AP.

Moskva týmto krokom reagovala na vyhostenie novinára ruskej tlačovej agentúry TASS Ivana Popova z Rakúska, ku ktorému došlo pred šiestimi týždňami. Rakúska reportérka Maria Knipsová-Wittingová sprostredkovávala informácie z Moskvy od januára tohto roka.

Ukrajinská armáda sa prihlásila k útoku na ropnú rafinériu na juhu Ruska

Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny vo vyhlásení uviedol, že bol zodpovedný za útok z 5. júna na ropnú rafinériu v Novošachtinsku v Rostovskej oblasti. "Podľa správ tajných služieb v stratili okupanti v dôsledku útoku 1,5 milióna metrických ton ropy a ropných produktov, čo predstavuje približne 540 miliónov dolárov," uvádza sa vo vyhlásení.

Generálny štáb ďalej dodal, že útoky na ropné rafinérie "značne komplikujú schopnosť nepriateľských síl plniť ich misiu". Gubernátor Rostovskej oblasti Vasilij Golubev, ktorého citovala ruská agentúra Interfax, minulý týždeň uviedol, že prevádzka rafinérie v Novošachtinsku utrpela "výrazné obmedzenia" po požiari, ktorý tam vypukol po dronovom útoku, píše Reuters.

Zelenskyj pricestoval do Nemecka, rokovať bude aj s kancelárom Scholzom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v pondelok neskoro večer do Nemecka na konferenciu o obnove Ukrajiny. Rokovať bude aj so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, informuje agentúra Reuters.

Zelenskyj na platforme Telegram napísal, že prioritou výročnej dvojdňovej konferencie, ktorá sa začína v utorok v metropole Berlín, budú predovšetkým opatrenia týkajúce sa energetického sektora Ukrajiny, ktorý je terčom vzdušných útokov Ruska.

Jeho rokovania so Scholzom sa okrem iného budú zameriavať na pokračujúcu vojenskú pomoc vrátane protivzdušnej obrany a spoločnej výroby munície, ako aj na koordináciu pozícií pred tohtotýždňovým "mierovým summitom", ktorého hostiteľom bude Švajčiarsko, cituje Reuters.