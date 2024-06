MIMORIADNY ONLINE Boje neutíchajú: Ukrajinské útoky si vyžiadala ďalšie obete

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 835 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok uviedol, že chce v nasledujúcich dňoch "doriešiť" vytvorenie koalície vojenských inštruktorov pre Ukrajinu. Informuje správa agentúry AFP.

Devätnásť ľudí zahynulo

"Po bombardovaní obce Sadove kyjevskými bojovníkmi bol zničený obchod s veľkým počtom návštevníkov a zamestnancov. Devätnásť ľudí zahynulo a päť ďalších je zranených," napísal na sieti Telegram Vladimir Saľdo, Moskvou dosadený gubernátor oblasti.

Informácie bezprostredne nebolo možné nezávisle overiť, píše Reuters. Ukrajinské jednotky koncom roka 2022 znovu dobyli rozsiahle územia Chersonskej oblasti, jej ďalšie časti sú však stále v rukách ruských síl. Chersonská oblasť leží na juhu Ukrajiny a pred vojnou tam žilo viac ako jeden milión obyvateľov.