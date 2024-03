Ruskí komunisti si myslia, že k Stalinovej smrti mohol prispieť Západ: Žiadajú vyšetrovanie

(Zdroj: TASR/AP)

Informovala o tom v utorok tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na ruské médiá. "Mnohé svedectvá Stalinových súčasníkov hovoria o možnej otrave vodcu sovietskych národov agentmi západného vplyvu," citovala tlačová agentúra RIA predsedu strany Sergeja Malinkoviča. Bezprostredne nebolo známe, či FSB a ruská generálna prokuratúra reagovali na žiadosť strany.

archívne video

Moskva si v utorok pripomína 71. výročie úmrtia Stalina, ktorý v Sovietskom zväze vládol od roku 1924 do svojej smrti v roku 1953. Podľa tamojšej vlády bola príčinou jeho smrti mŕtvica. Strana Komunisti Ruska (CPCR) bola zaregistrovaná v roku 2012. Jej hlavným súperom v ľavici ruského politického spektra je Komunistická strana Ruskej federácie, ktorá sa považuje za nástupkyňu Komunistickej strany Sovietskeho zväzu. Malinkovič povedal, že členovia jeho strany plánujú v utorok položiť kvety k buste Stalina. Počas jeho vlády sa v Sovietskom zväze stali obeťami masových represií milióny ľudí.