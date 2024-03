Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

MOSKVA - Európska únia, USA, Kanada a mnohé ďalšie krajiny tvrdo sankcionovali Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu. Ruskej ekonomike to však doteraz neuškodilo.

Ruská ekonomika sa napriek medzinárodným sankciám ukázala ako veľmi odolná. Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol v roku 2023 o 3,6 percenta - výrazne rýchlejšie ako HDP veľkých európskych krajín, uvádza nemecký "Spiegel".

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 740 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Mnohí mali podozrenie, že Rusko falšuje svoje vlastné čísla. Ale zdá sa, že to nie je pravda. Nezávislí odborníci ako Benoit Bellone z QuantCube Technology potvrdzujú, že „v Rusku neexistujú žiadne známky ekonomických ťažkostí“.

Prezident Vladimir Putin sa v súčasnosti nemusí obávať o ekonomiku svojej krajiny. Jeho krajina v žiadnom prípade nie je „Nigéria so snehom“, ako opísal Rusko zakladateľ spoločnosti Google Sergej Brin, ani „čerpacia stanica s jadrovými zbraňami“, ako povedal hviezdny historik Yuval Noah Harari.

Podľa správ QuantCube Technology a Viedenského inštitútu pre medzinárodné ekonomické štúdie neexistujú žiadne dôkazy o manipulácii s ruskými štatistikami. Namiesto toho demonštrujú realitu ekonomického rastu poháňaného rozšírením výroby obranného priemyslu a rastúcimi mzdami. Odvetvia súvisiace s vojnou na Ukrajine vzrástli od roku 2022 o 35 percent. Rusko prechádza z civilnej na vojnovú ekonomiku.

Rusi sú lepšie platení vďaka vojne na Ukrajine

Štúdia výskumného inštitútu Fínskej centrálnej banky zistila, že približne 60 percent silného rastu možno pripísať výdavkom na obranu. Okrem toho mzdy v roku 2023 vzrástli o 7,6 percenta. Ide o dôsledok investícií do zbrojárskeho priemyslu. Platy v továrňach sa museli zvýšiť. Pridávajú sa teda aj firmy z iných odvetví, aby neprišli o zamestnancov. V dôsledku toho ľudia míňajú viac peňazí. Ekonomika zažíva boom.

Podľa odborníkov však zbrojársky boom nedokáže dlhodobo zabezpečiť vysoké tempo rastu. Ďalšie investície do výroby zbraní by oslabili civilnú ekonomiku. Putin však robí všetko pre to, aby zachoval ilúziu, že vojna nemá pre Rusov žiadne následky.