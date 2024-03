Medzinárodný trestný súd vydal zatykače na dvoch vysokopostavených dôstojníkov ruskej armády

Medzinárodný trestný súd (Zdroj: X/IntlCrimCourt)

Zatykače boli vydané na generálporučíka Sergeja Ivanoviča Kobylaša, ktorý bol v čase údajných zločinov veliteľom diaľkového letectva Ruskej Federácie. Zatýkací rozkaz v Haagu vydali aj na admirála ruského námorníctva Viktora Kinolajeviča Sokolova, ktorý bol veliteľom ruskej Čiernomorskej flotily.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 733 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Zatykače súvisia s vojnovými zločinmi cielenia útokov na civilné objekty a spôsobovania nadmerných náhodných škôd civilistom alebo škôd na civilných objektoch, ako aj so zločinmi proti ľudskosti v podobe neľudských činov, spresňuje AP. Podľa sudcov ICC, ktorí preskúmali dôkazy predložené prokurátormi existujú "rozumné dôvody domnievať sa", že dvaja spomenutí muži sú zodpovední za "raketové útoky, ktoré vykonali sily pod ich velením proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre" od 10. októbra 2022 minimálne do 9. marca 2023.

⚡️The International Criminal Court (#ICC) has issued arrest warrants for Russian long-range aviation commander Sergei Kobylash and Black Sea Fleet commander Viktor Sokolov, European Pravda reported. pic.twitter.com/BHbKjXiqTP — KyivPost (@KyivPost) March 5, 2024

"Počas tohto časového obdobia došlo k údajnej sérii útokov proti početným elektrárňam a rozvodniam, ktoré ruské ozbrojené sily uskutočnili na viacerých miestach na Ukrajine," uviedol súd. Ide doposiaľ len o druhý prípad, keď tento súd v Haagu verejne oznámil vydanie zatykačov spojených s vojnou, ktorú Rusko vedie na Ukrajine. V marci 2023 vydal ICC zatýkacie rozkazy na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku Mariju Ľvovovú-Belovovú pre obvinenia z vojnových zločinov súvisiacich s únosmi detí z Ukrajiny.