Po deviatich mesiacoch prepustil Afganistan rakúskeho pravicového extrémistu

DAUHA - Afganské vládnuce hnutie Taliban v nedeľu po deviatich mesiacoch prepustilo rakúskeho pravicového extrémistu Herbert Fritza, ktorého vlani v máji zatkli pre podozrenie zo špionáže. Svojou cestou do Afganistanu chcel demonštrovať, že ide o bezpečnú krajinu, preto tam možno deportovať utečencov, uviedla agentúra AFP.

Osemdesiatštyriročný Fritz pricestoval do Kataru, ktorý pomohol vyjednať jeho prepustenie. Po príchode do metropoly Dauha novinárom povedal, že mal "smolu", ale do Afganistanu sa chce vrátiť.

"Boli tam niekoľkí milí ľudia, ale boli tam aj hlúpi ľudia," opísal Fritz svojich väzniteľov.

Fritza zatkli po tom, čo krajne pravicový časopis uverejnil jeho článok s názvom "Dovolenka s Talibanom", v ktorom pozitívne vníma život v Afganistane za vlády tohto hnutia. Podľa rakúskeho denníka Der Standard je Fritz bývalý učiteľ a známy pravicový extrémista, ktorý sa označuje za "odborníka na Afganistan" a túto krajinu už niekoľkokrát navštívil.

Jednou z Fritzových záľub je návšteva "nebezpečných" miest. Okrem Afganistanu, kde bol v 80. rokoch, v uplynulých rokoch navštívil východnú Ukrajinu. Fritz bol zakladajúcim členom Národnej demokratickej strany (NDP), ktorú v roku 1988 rozpustili.

Podľa rakúskych médií sa Fritz v minulosti stretol aj s bývalým vodcom militantnej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullahom Öcalanom, ktorý si v Turecku odpykáva doživotný trest. Mal sa stretnúť aj s bojovníkmi Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG), hlavnej zložky Sýrskych demokratických síl (SDF), de facto armády kurdskej poloautonómnej administratívy na severovýchode Sýrie. Turecko považuje YPG za odnož PKK, ktorú Ankara a mnohí jej západní spojenci označili za teroristickú organizáciu.