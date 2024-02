Súd opäť oslobodil Andreja Babiša v kauze Čapí hnízdo: Mám radosť, reagoval na oslobodzujúci rozsudok expremiér

Kauza Čapí hnízdo má na súde repete, prišiel aj Babiš (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

VIDEO Kauza Čapí hnízdo má na súde repete, Babiš kritizoval výpoveď znalca

Kauza Čapí hnízdo má na súde repete, Babiš kritizoval výpoveď znalca (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Súd oslobodil aj druhú obžalovanú, bývalú manažérku holdingu Agrofert Janu Nagyovú. Obaja obžalovaní požiadali o vynesenie rozsudku vo svojej neprítomnosti. Zo súdu odišli hneď po ukončení záverečných rečí. Nagyová bola obžalovaná zo spáchania trestného činu dotačného podvodu a poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, Babiš z napomáhania k dotačnému podvodu.

Konštrukciu obžaloby Babiš odmietol ako nepravdivú a nereálnu

Obaja vinu opakovane odmietli. Babiš vo svojej záverečnej reči vyhlásil, že sa nedopustil žiadneho trestného činu. Konštrukciu obžaloby odmietol ako nepravdivú a nereálnu. Na tom podľa neho nič nezmenilo ani rozhodnutie Vrchného súdu a naň naviazané ďalšie dokazovanie. "Ak by som nešiel do politiky, tak tu nie sme, to je evidentné," uzavrel svoju reč Babiš.

Mám radosť, reagoval na oslobodzujúci rozsudok Babiš

Český expremiér Andrej Babiš v reakcii na opätovný oslobodzujúci rozsudok Mestského súdu v Prahe v kauze Farmy Čapí hnízdo uviedol, že má radosť. Napísal to na sociálnej sieti X, pričom na vyhlásení rozsudku sa osobne nezúčastnil, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. "Mám radosť," napísal predseda ANO bez ďalších podrobností. Priebeh pojednávania nechcel komentovať ani počas dňa, keď bol na súde prítomný. Vyjadril sa len ku konkrétnemu znalcovi, ktorého si súd opäť pozval. Jeho posudok bol podľa Babiša účelový.

Mám radost 😊 — Andrej Babiš (@AndrejBabis) February 14, 2024

Podľa obžaloby Nagyová požiadala o dotáciu 50 miliónov českých korún (približne dva milióny eur) na stavbu multifunkčného centra FČH. Dotácia bola určená malým a stredným podnikom. Preto mal Babiš na prelome rokov 2007 a 2008 zaistiť vyvedenie spoločnosti z holdingu Agrofert a akcie previesť na svoje deti a partnerku. Po určitom čase sa firma opäť stala súčasťou Agrofertu. Podľa štátneho zástupcu (prokurátora) boli prevody akcií účelové s cieľom získať peniaze, na ktoré by inak nemali nárok. Mestský súd oboch obžalovaných vlani v januári oslobodil. Odvolací Vrchný súd však tento rozsudok zrušil.