Andrej Babiš sa s tým nemazná! VIDEO po Nutelle a pečivu prichádza KOHÚT: Silver žerie iba české obilie

Expremiér ČR Andrej Babiš a kohút Silver (Zdroj: Instagram/andrejbabis a hlavacek.europoslanec)

PRAHA – Český expremiér Andrej Babiš už v minulosti použil v politickej diskusii ako príklad pohár Nutelly alebo dokonca rožok. Teraz išiel ešte o level vyššie. Síce to už nebolo v televíznom štúdiu, ale svetu sa ukázal spoločne so sliepkou. Chcel tým demonštrovať aktuálne problémy s obilím.

archívne video

Babiš: Najväčší odpad je, keď ľudia zneužijú choré deti proti politikom (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Bývalý predseda českej vlády Andrej Babiš prekvapil svojich sledovateľov a priaznivcov na sociálnych sieťach, keď sa na jednom zo svojich videí objavil so živým operencom. Kohúta Silvera využil na to, aby ukázal, že ukrajinské obilie, ktoré sa vo veľkých množstvách dováža do Európy, je údajne nekvalitné. Nevzťahujú sa naň rovnaké prísne normy, ako na európskych poľnohospodárov a je výrazne lacnejšie.

Najprv ho predstavil

Expremiér sa v príspevku pri videu vyjadril, že kohútovi nechutilo, pretože obilie je kontaminované a okrem toho vraj lacné ukrajinské zrná môžu zničiť české poľnohospodárstvo.

"Toto je Silver, domáci maznáčik nášho europoslanca Martina Hlaváčka. Ešte o ňom budete počuť," napísal ešte počas minulého týždňa Andrej Babiš k fotke na svojom účte na sociálnej sieti Instagram. Potom vysvetlil, že nejde o nový prírastok do jeho zvieracej rodiny, ale o akéhosi maskota spomínaného europoslanca. Na záver príspevku dodal, že "o Silverovi budete ešte počuť".

Kohútovi vraj nechutilo

Babiš svoj sľub skutočne dodržal. Prešiel týždeň a s kohútom Silverom sa objavil opäť. "Nemá rád ukrajinské obilie, pretože hovorí, že je kontaminované, na rozdiel od Fialy ,Výborného a celej tej partie, ktorá ničí našu krajinu," povedal predseda ANO. Ďalej sa snažil vysvetliť, že pôdu na Ukrajine vlastnia nadnárodné spoločnosti a oligarchovia. "Takže Ukrajincom aj tak zostane úplný p*d a zničí celé európske poľnohospodárstvo. A Silver žerie iba české obilie, že áno," prihovorí sa Babiš kohútovi.

Kritika europoslankyne

Na tento príspevok už reagovala česká europoslankyňa za ODS Veronika Vrecionová. "Andrej Babiš, ktorý si predtým nechával radiť vyložením kariet, sa teraz opäť prekonal a problematiku ukrajinského obilia konzultuje s kohútom. Áno, čítate správne," zdôraznila s tým, že kohútovi je úplne jedno, z akej krajiny obilia pochádza. "Viac k tomu nie je čo dodať, pretože celý výstup bývalého premiéra je úplne smiešny," dodala na záver.